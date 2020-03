Eine Studie der Verkehrsinformations-Experten von Inrix zeigt, dass sich die Situation auf Deutschlands Straßen im Jahr 2019 kaum gebessert hat. Im bundesweiten Schnitt verbrachten die Autofahrer mehr als 46 Stunden im Stau. Besonders mühsam kommen dabei die Münchner vorwärts. Sie verbrachten rund 87 Stunden in Staus. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Berlin mit 66 und Düsseldorf mit 50 Stau-Stunden.

Enorme Kosten durch Staus

Allein in München fielen 2019 durch den Zeitverlust Kosten in Höhe von 774 Euro pro Autofahrer an, das entspricht bis zu 405 Millionen Euro im Jahr. In Berlin belief sich die Summe auf 587 Euro pro Autofahrer, in Düsseldorf waren es 445 Euro. In Summe sind im vergangenen Jahr in den untersuchten Städten so Staukosten in Höhe von 2,8 Milliarden Euro entstanden (siehe Tabelle).

In Rom tagelang im Stau

Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland dennoch nicht wirklich schlecht ab: Die kolumbianische Hauptstadt Bogotá ist weltweit die staureichste Stadt. Dort steht jeder Autofahrer insgesamt 191 Stunden pro Jahr im Stau. Auf den folgenden Plätzen liegen Rio de Janeiro, Rom und Paris, wo ebenfalls sieben bis acht Tage Zeitverlust für jeden Autofahrer im Jahr anfallen. Deutschlands Stau-Hauptstadt München landet im weltweiten Vergleich lediglich auf Platz 47.

Stau-Ranking 2019