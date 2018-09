Gemeinsam mit Kögel Trailer GmbH & Co., Zf Friedrichshafen und Daimler Trucks haben die Fachzeitschriften des ETM Verlags zwei VIP-Rundgänge über das Messegelände auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 organisiert: einen für Unternehmer und einen für Berufskraftfahrer.

Die zweite, am 26. September, an Berufskraftfahrer in der Ausbildung.

Für beide Veranstaltungen ist unbedingt eine Voranmeldung nötig, da die Zahl der Teilnehmer jeweils auf 20 begrenzt ist.

Hier kann man sich schnell noch bewerben:

www.fernfahrer.de/rundgang