Für rund ein Jahr hat Mercedes die ersten eActros aus der sogenannten Innovationsflotte in der Praxis bei Kunden erprobt. Jetzt folgt die zweite Phase der Tests, in der acht der Vorserienfahrzeuge an zusätzliche Unternehmen weitergegeben werden, während zwei Lkw bei den bisherigen Praxispartnern im Einsatz bleiben.

Den Anfang der zweiten Erprobungsreihe mit Akteuren aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland macht dabei das niederländische Transportunternehmen Simon Loos, das einen der eActros in 25-Tonnen-Konfiguration im Verteilerverkehr für die Supermarktkette Albert Heijn in Rotterdam und Den Haag einsetzen will. Der eActros mit elektrisch betriebenem Kühlkoffer aus dem Hause Schmitz Cargobull soll für Simon Loos ganz konkret an sieben Tagen die Woche täglich rund 200 Kilometer fahren und über Nacht sowie zwischen den Touren mit Strom versorgt werden.

eActros ab 2021 in Serie

Daimler Trucks will den Mercedes eActros auch mittels des Feedbacks aus den Praxistests schon ab nächstem Jahr in Serie fertigen. Der E-Lkw verfügt demnach über eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Mit zwei Elektromotoren nahe der Radnaben an der Hinterachse kommt er auf zweimal 126 kW und zweimal 485 Nm. Seine Lithium-Ionen-Batterien fassen 240 kWh und lassen sich mit einer maximalen Ladeleistung von 150 kW in circa zwei Stunden komplett aufladen.