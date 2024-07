Mercedes eActros 600 im Test Der kann richtig was!

Es ist noch einmal eine große Herausforderung für den Lkw und seine Ingenieure, die Mercedes-Benz Trucks vor Serienstart des eActros 600 angeht. In Frankfurt am Main starteten am 11. Juni gleich zwei Sattelzüge mit der batterieelektrischen Zugmaschine, voll ausgeladen auf 40 Tonnen. Über Dänemark und Schweden ging es bis an den nördlichsten mit dem Auto erreichbaren Punkt europäischen Festlands: das Nordkap in Norwegen. Zurück in Richtung Süden stehen jetzt die finnische Seenlandschaft auf der Agenda, die baltischen Staaten, Polen, Tschechien, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Italien, Monaco, Frankreich und der südlichste Punkt Europas, Tarifa in Spanien. Ihre Fahrt nach Hause treten die eActros 600 dann über Portugal, wieder Spanien und Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg an.

Mercedes-Benz Trucks bezeichnet die Tour als größte Erprobungsfahrt der Unternehmensgeschichte. Mehr als 13.000 Kilometer werden die Sattelzüge dabei zurücklegen, an öffentlichen Ladesäulen in fast allen Ländern Strom zapfen und wertvolle Erkenntnisse für die finale Entwicklung bis zum Serienstart im Dezember liefern. Besonders im Fokus: der Energieverbrauch auf den Strecken mit unterschiedlichsten Topografien, gepaart mit verschiedenstem Wetter.