Bereits seit 2012 bietet Mercedes-Benz in Kooperation mit Renault den kompakten Transporter Citan an. Nun spendiert der Hersteller seinem Benjamin im Van-Regal unter anderem neue Dieselmotoren. Die neuen Aggregate – Vierzylinder – schöpfen aus 1,5 Liter Hubraum und erfüllen laut Daimler die Schadstoffnorm Euro 6d-TEMP einschließlich der neuen Anforderungen zu Real Driving Emissions. Sie verfügen über ein motornahes Abgasreinigungssystem mit Adblue, einen elektrisch gesteuerten Turbolader mit variabler Turbinengeometrie und Common-Rail-Einspritzung mit 2.000 bar statt wie bisher 1.600 bar. Die Motoren sind in drei Leistungsstufen erhältlich: Citan Tourer 108 CDI (80 PS, 210 Nm), 109 CDI (95 PS, 230 Nm) und 111 CDI (116 PS, 260 Nm). Dazu kommt ein neues Sechsganggetriebe mit größerer Spreizung, das den Kraftstoffverbrauch senken soll.

Neben den neuen Motoren profitiert der Citan – auch als Kastenwagen - von der neuen Designlinie RED, deren Konzept auf der vergangenen IAA großen Zuspruch fand. Im Exterieur sorgen farbliche Akzente laut Daimler für einen sportlichen Charakter. Dazu gehören rote Dekorstreifen unter dem Kühlergrill und an den Spiegeln sowie graue Sportstreifen an den Türen. Zudem ziert Chrom den Kühler und die Heckklappe. Für den Innenraum bietet Daimler zwei Optik-Pakete an. Das Paket Color bringt dem Van rote Zierringe an den Lüftungsdüsen und Lautsprechern sowie rote Ziernähte an den Vordersitzen und Kopfstützen ein. Beim Chrom-Paket sind die Zierteile entsprechend in Chrom gehalten.