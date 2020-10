Leyland Trucks feiert einen Meilenstein in der Fertigung von DAF: So ist mit einem CF 530 FAT 6x4 das 100.000 Fahrzeug der CF/XF-Reihe vom Band gerollt.

Seit den späten 80er-Jahren produziert das britische Leyland-Werk Lkw der niederländischen Marke DAF. Nun ist das 100.000ste Fahrzeug der CF/XF-Reihe vom Band gerollt: ein DAF CF 530 FAT, als 6x4-Fahrgestell für den Silotransport in Australien. Der Rechtslenker ist für die Fertigung in Leyland dabei nicht ungewöhnlich, sind doch die meisten DAF aus dem Werk für Großbritannien und Australien vorgesehen.

In den letzten drei Jahren konnte die Produktionsstätte, in der neben CF auch XF und LF gefertigt werden, die Exporte laut eigener Angaben zudem um fast 50 Prozent steigern. "Es gibt eine stolze Tradition der Lkw-Produktion in Großbritannien und in Leyland, die in der aktuellen Lkw-Produktpalette von DAF ihren Höhepunkt findet", so Leyland Trucks-Geschäftsführer Brennan Gourdie zum Jubiläum.