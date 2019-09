DAF Trucks vermeldet die Produktion des 100.000sten Fahrzeugs der aktuellen CF/XF-Generation. Noch nie konnte die Marke so schnell so viele Lkw einer Serie produzieren.

Nur etwas über zwei Jahre hat DAF Trucks zur Produktion von 100.000 Einheiten des CF / XF in Eindhoven und bei Leyland Trucks in Großbritannien gebraucht. Ende August ist nach dem Start der Fertigung im Juli 2017 nun der Jubiläums-Lkw vom Band gerollt. Der blaue XF 450 4x2 FT Super Space Cab wird in Zukunft für die belgische, auf Großvolumen- und Containertransporte spezialisierte Gheys Gruppe fahren – als ein Truck unter 104 weiteren DAF-Brüdern.

"Dass wir diese gigantische Menge so schnell erreicht haben, zeugt von der Qualität und Effizienz dieser letzten Fahrzeuggeneration," erklärt Harry Wolters, Vorstandvorsitzender von DAF Trucks. "Unsere Kunden loben die Zuverlässigkeit, den geringen Kraftstoffverbrauch, die niedrigen Betriebskosten und zu guter Letzt den unübertroffenen Fahrkomfort der neuesten Fahrzeuggeneration. Kein Wunder, dass DAF die Nummer 1 in Sattelzugmaschinen in Europa ist."