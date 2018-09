Gründungsmitglieder des neuen Netzwerks sind die Unternehmen Kaiser & Schmoll (Kassel), Koch International Pharmalogistik (Osnabrück), Hans Löwe (Kassel) und Unitax-Pharmalogistik (Berlin). Sie haben einer gemeinsamen Mitteilung zufolge an bundesweit 15 Standorten täglich bis zu 130 Spezial-Lkw für Kunden aus der Pharmaindustrie im Einsatz. Die Vorläuferin von Medtrasol 4.0, die Medtrasol, wurde 2013 als Transportnetz für die B. Braun AG in Melsungen gegründet. Heute zählen der Mitteilung zufolge außer B. Braun zahlreiche weitere Pharmaunternehmen zu den Kunden des neuen Netzwerks. Zentrale und Hauptumschlagpunkt der Medtrasol 4.0 befinden sich in Melsungen/Malsfeld südlich von Kassel.

Temperaturgeführte Transporte und Beschaffungslogistik

Alle Unternehmen sind nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001:2015, der Umweltmanagementnorm ISO 14001 und der Good Distribution Practice (GDP) zertifiziert sind. Dokumentiert wird die Qualität zusätzlich durch Lieferantenqualifizierungen und Auditierungen durch verschiedene Pharmaunternehmen; erst kürzlich konnte ein Audit des Pharmaunternehmens Teva erfolgreich abgeschlossen werden. Für Pharma- und Medizinprodukte bieten die vier Unternehmen temperaturgeführte Transporte in den Bereichen ambient (15 bis 25 °C), kühl (2 bis 8° C) und bis zu -20 °C an. Neben temperaturgeführten Transporten und der Distribution von Arzneimitteln, Rohstoffen und Packmitteln umfasst das Angebot Beschaffungslogistik für die Pharmaproduktion, Last-Mile-Auslieferungen, Kundenretouren sowie die Lagerung von Arzneimitteln, Gefahrgut, Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln (BtM).

Serialisierung in Arbeit

„In Medtrasol 4.0 bündeln wir nicht nur unsere Kompetenzen und jahrzehntelange Erfahrung, sondern realisieren gemeinsam die Digitalisierung unserer Prozesse, nicht zuletzt in den Bereichen Lager und Herstellung“, sagt Unitax-Geschäftsführer André Reich, der bei Medtrasol 4.0 unter anderem den Vertrieb und das Marketing verantwortet. „So werden wir ab Februar 2019 auch die Auflagen für die Serialisierung und Aggregation verschreibungspflichtiger Arzneimittel umsetzen, die viel digitales Know-how erfordern.“

Neben den eigenen, GDP- und GMP-zertifizierten Umschlagplätzen der Gesellschafter in Berlin, Brandenburg, Kassel, Nürnberg und Osnabrück fahren die Medtrasol-4.0-Unternehmen qualifizierte Pharma-Hubs der MedSL Medical Service und Logistik im Rahmen einer strategischen Partnerschaft an. In Stuttgart und Ulm unterstützt Teva als Preferred Logistics Service Provider das Netzwerk mit einer eigenen, GDP-zertifizierten Pharma-Fahrzeugflotte. Darüber hinaus plant nach Angaben des neuen Netzwerks Teva, Pharmasendungen in das Netzwerk einzuspeisen.