Während der Lebensmittel-Einzelhandel den Ansturm an Kunden kaum noch verkraften kann, bleiben die Filialen der Fastfood-Kette McDonald's weitgehend geschlossen, die Angestellten bangen um ihre Existenz. Nun haben der Systemgastronom sowie die Discounter von Aldi Süd und Aldi Nord eine schnelle und unbürokratische Lösung gefunden, wie allen Beteiligten in der Corona-Krise geholfen ist.

Befristet eingestellt

Nach Informationen des Verbraucherportals Chip 365 sollen die Mitarbeiter von McDonald's nun in der in der Logistik, in der Warenbeschaffung sowie in den Filialen von Aldi eingesetzt werden. „Sie werden zu den bei Aldi üblichen geltenden Konditionen befristet eingestellt und können nach dem Einsatz wieder zu McDonald's zurückkehren", heißt es wiederum in einer Pressemitteilung der beiden Unternehmen.

Aldi wollte bei Logistik sparen

Eigentlich hatte Aldi erst Anfang des Jahres angekündigt, im Zuge der Umstrukturierung massiv Stellen in der Logistik abzubauen. So soll etwa das Zentrallager in Beverstedt im Landkreis Cuxhaven zum Jahresende schließen.