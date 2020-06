Die Lösung Total Passango Europa ist bereits in West- und Zentraleuropa für die Mauterhebung zugelassen. In Frankreich, Belgien (inklusive Liefkenshoektunnel), Spanien, Portugal, Österreich, den skandinavischen Brücken (Storebaelt Brücke und Öresund Brücke) – und ab sofort auch in Deutschland sind insgesamt schon mehr als 200.000 der Mautboxen von Total im Einsatz. Mit Italien, Ungarn, Polen, der Schweiz und Bulgarien kommen weitere Länder hinzu. Neue Mautgebiete werden dabei „over the air“ auf die Mautboxen aufgespielt. Mit der Mautlösung, bestehend aus Total Passango Europa und der Total Card, können aktuell Mautzahlungen in 16 Ländern abgewickelt und einheitlich auf einer Gesamtrechnung ausgewiesen werden.