?: Elektromobilität scheint sich in den letzten Jahren zu einem großen Thema bei MAN entwickelt zu haben. "Wir fahren dann schon mal vor", so werben Sie für Ihre künftigen E-Trucks. Wo stehen Sie heute auf dem Weg zum abgasfreien Lastwagen?

Dr. Zohm: Noch nie waren die Investitionen von MAN im Bereich Forschung und Entwicklung so hoch wie in den vergangenen Jahren. Das spricht mal für sich. In Österreich steht uns bei der Entwicklung unserer neuen eTrucks eine Gruppe namhafter Kunden zur Seite, die wir nicht zuletzt durch unseren Auftritt auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016 begeistert haben. Die eTrucks werden in Österreich gemeinsam mit diesem Kundenkonsortium in der Praxis erprobt. Unser Werk in Steyr bietet gemeinsam mit unserem Truck Modification Center die passende Struktur und Flexibilität, solche Fahrzeuge aufzubauen. Die österreichischen Kunden, die auch gleichzeitig unsere Projektpartner sind, benötigen von uns vier unterschiedliche Fahrzeuganforderungen. Damit werden sie in verschiedenen Städten und in unterschiedlichen Einsatzbereichen unterwegs sein. Wir entwickeln die Fahrzeuge quasi gemeinsam mit unseren Kunden, das ist sicher ein ungewöhnlicher Schritt.