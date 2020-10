Paris und Oldenburg setzen auf Erdgasbusse aus dem Hause MAN. So hat die französische Hauptstadt insgesamt 100 entsprechend angetriebene Lion's City Solobusse geordert. Neben konventionellen Dieselbussen fährt das öffentliche Pariser Nahverkehrsunternehmen Régie autonome des transports Parisiens (RATP) dazu auch mit Hybridbussen. Insgesamt ist laut der Angaben aus München dabei fast jeder vierte Bus in Paris ein MAN. Das entspricht mehr als 1.000 Fahrzeugen.

Auch in Oldenburg kommen 15 neue MAN Lion's City Solobusse mit CNG-Antrieb zum Einsatz. Die VWG Oldenburg betreibt seit vier Jahren gar nur noch Erdgas-Stadtbusse. Diese werden allein mit Biogas aus pflanzlichen Reststoffen betankt und sind somit nahezu klimaneutral unterwegs.

Mit dem Efficient-Hybrid-System an Bord sollen die neuen MAN CNG-Busse für Oldenburg dazu noch wirtschaftlicher bewegt werden können. Sie verfügen allesamt über eine Stopp-Start-Funktion und ein Energiemanagement mit UltraCaps. Damit speichern die Busse beim Bremsen gewonnene Energie zwischen, um sie anschließend für das Bordnetz und zur Unterstützung des Motors wieder freizugeben.

Kuchta: Erdgas wichtiger Teil des MAN-Portfolios

MAN-Buschef Rudi Kuchta zeigt sich überzeugt davon, dass Stadtbusse mit Erdgas- oder Biogasantrieb einen wichtigen Beitrag zu einem umweltfreundlichen ÖPNV leisten können. "Deshalb ist die CNG-Technologie seit Jahren ein wichtiger Teil des MAN-Portfolios an alternativen Antrieben im Stadtbussegment", so Kuchta.

Laut Kuchta hat MAN das in Jahrzehnten aufgebaute Know-how rund um Erdgasmotoren dazu in die Entwicklung des komplett neuen E18-Motors gesteckt. Dieser überzeuge mit überragender Wirtschaftlichkeit und überaus niedrigen Abgasemissionen und könne in Kombi mit dem Efficient-Hybrid-Modul sogar noch sparsamer betrieben werden. MAN als Markt- und Technologieführer im Segment der gasbetriebenen Stadtbusse in Europa biete als einziges Unternehmen Busse mit einem Gasmotor in Verbindung mit Hybrid-Technik an.