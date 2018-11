Müller + Partner beschäftigt nach Angaben von Geis in Deutschland rund 120 Mitarbeiter im Bereich Luft- und Seefracht, die am Sitz in Fulda sowie in Berlin, Dortmund und Frankfurt aktiv sind. Geis Air + Sea übernehme alle Standorte mit allen Beschäftigten. Somit bleiben die gewohnten Ansprechpartner für die Kunden erhalten.

Der Bereich Kontraktlogistik verbleibe bei Müller + Partner und werde nicht in die Geis Gruppe integriert. Der geschäftsführende Gesellschafter von Müller + Partner, Ortwin Schmidt, konzentriere sich künftig auf die Kontraktlogistik. Der bisherige CFO Ralf Mihm

übernehme den Posten des kaufmännischen Leiters bei Geis Air + Sea.

Von 2002 bis Ende 2015 war Geis in Deutschland gemeinsam mit dem Logistiker Bolloré im Joint Venture SDV Geis in der Luft- und Seefracht aktiv. Seit diesem Jahr gibt es wieder 100-prozentige Geis-Gesellschaften. Zum Jahresbeginn wurde Geis Air + Sea

neu gegründet und TAS Transport and Service übernommen.