Die Stadt Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen, ist mit dem Dekra Vision Zero Award ausgezeichnet worden, da sie in sieben aufeinanderfolgenden Jahren von 2012 bis 2018 innerorts keine Verkehrstoten verzeichnen musste. Anlässlich der Verleihung des Preises sagte Dekra Vorstandschef Stefan Kölbl: „Dass die Vision Zero keine Utopie ist, beweisen nicht nur unsere Preisträger, sondern auch viele andere Städte weltweit immer wieder.“ Natürlich sei das Ziel von null Verkehrstoten insgesamt noch längst nicht Realität, „doch unsere Daten zeigen, dass mindestens 1.100 Städte dieses Ziel in ihrem Verantwortungsbereich schon zeitweise erreicht haben.“ Es bleibe aber dabei: „Jeder Verkehrstote ist einer zu viel.“

Fahrverbote und Ringverkehr für Lkw in Lüdenscheid

In Lüdenscheid hatten verschiedene Maßnahmen im Stadtverkehr zum Erfolg geführt. „Was den Güterverkehr angeht, hat die Stadt Lüdenscheid verkehrslenkende Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahrenstellen umgesetzt“, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage von eurotransport.de mit. So sei im Bereich der Buckesfelder Straße nach Auskunft der Stadtverwaltung eine Ringerschließung für Lkw eingerichtet worden, auf der Lkw den Bereich in nur einer Richtung befahren dürfen. So sei gesichert, dass Schwerlastverkehr in diesem Bereich zwar möglich sei, Gebiet und Anwohner andererseits „ein Stückweit vom Lkw-Verkehr befreit“ seien. Außerdem werde so ein Begegnungsverkehr für Lkw vermieden.

Auch Lkw-Verbote gelten inzwischen in einigen Lüdenscheider Straßen, etwa an der Glatzer Straße. Der Grund sei nach Angaben der Stadtverwaltung der zu hohe und zu gefährliche Lkw-Verkehr gewesen.

Weiter habe nach Auskünften der Stadt Lüdenscheid eine klarere Strukturierung des Verkehrsnetzes zum Ziel geführt. Es gebe neben Landes- und Bundesstraßen auch Haupt- und Sammelstraßen und Verkehrsnetze, die eine Erschließungsfunktion haben. Wo Fußgänger häufiger die Straßen überqueren müssen, sind Tempo-30-Zonen ausgewiesen.

Signalanlagen standen in Sachen Barrierefreiheit im Fokus, die Grünphasen für Fußgänger wurden verlängert und die Möglichkeit zum Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel wurde abgeschafft. Zebrastreifen wurden zu Fahrbahnteilern als Querungshilfe, was die Sicherheit erhöht habe. Beim Bau oder Ausbau von Straßen gibt die Stadtverwaltung Sicherheitsaudits in Auftrag und digitale Schulwegpläne sollen Hol- und Bringzonen für Eltern ausweisen. Ein weiterer Vorteil in Sachen Verkehrssicherheit seien die bereits bestehenden schmalen Straßenräume, die sich auch bei Ausbauten an den unteren Querschnittsabmessungen orientieren. Zur Verleihung des Dekra Vision Zero Awards sagt der Sprecher der Stadt Sven Prillwitz „Wir sehen den Preis als Motivation und Verpflichtung an, dem Thema Verkehrssicherheit auch in Zukunft unsere besondere Aufmerksamkeit zu widmen und weitere Verbesserungen vorzunehmen.“

Dekra Vision Zero Award

Bereits zum vierten Mal hat die Sachverständigenorganisation Dekra diesen Preis im Rahmen ihres Jahresempfangs in Brüssel vergeben. Bürgermeister Dieter Dzewas freute sich über die Auszeichnung sagte: „Ich freue mich sehr, dass auf diese Weise unsere Bemühungen gewürdigt werden, für ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit zu sorgen – insbesondere für die sogenannten schwächsten Verkehrsteilnehmer.“ Die Auszeichnung sei ein schöner Erfolg für die Stadt Lüdenscheid, der durch die gute Zusammenarbeit von Rat, Verwaltung und bürgerschaftlichem Engagement – hierbei sei vor allem die Verkehrswacht zu nennen – möglich wurde.

Interaktive Weltkarte

Für eine interaktive Weltkarte werten Dekra-Experten kontinuierlich die jeweils neuesten verfügbaren Unfallstatistiken aus. Auf der Karte sind diejenigen Städte mehr als 50.000 Einwohnern verzeichnet, die seit 2009 in mindestens einem Jahr das Ziel von null Verkehrstoten erreicht haben – Lüdenscheid hat rund 74.000 Einwohner. Die Karte informiert über 25 Länder Europas, der USA, Japan, Kanada, Mexiko und Australien.

Dekra Jahresempfang in Brüssel

Der EU-Koordinator für Verkehrssicherheit, Matthew Baldwin, hat dazu aufgerufen, bei den Anstrengungen innerhalb der EU und ihrer Mitgliedstaaten für mehr Sicherheit auf den Straßen nicht nachzulassen. „Wir alle müssen uns weiterhin gegen die Vorstellung wehren, dass wir 25.000 vermeidbare Todesfälle pro Jahr akzeptieren müssten, dass wir damit zu leben hätten“, so Baldwin beim DEKRA Jahresempfang in Brüssel. Die international führende Sachverständigenorganisation stellte dabei ihren Verkehrssicherheitsreport 2019 zum Thema „Kinder im Straßenverkehr“ vor. „Insbesondere in Deutschland und Europa wurden schon große Fortschritte erzielt. Aus diesen Erfahrungen können auch andere Regionen der Welt Maßnahmen ableiten. Doch auch hier gibt es noch Potenziale, die Verkehrssicherheit von Kindern weiter zu verbessern“, mahnte Clemens Klinke, Mitglied des Vorstands DEKRA SE