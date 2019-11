Seit Mitte Oktober bereits bietet Loxx Logistics eine Direktlinie für Stückgut und Teilladungen sowie Gefahrgut ab dem Logistik-Hub Gelsenkirchen nach Dublin an. Abfahrten an jeden Freitag bringen die Waren am nächsten Werktag, dem folgenden Montag, nach Dublin, von wo aus sie dann am Dienstag in die Zustellung gehen. Carsten Battenberg, Prokurist und Leiter der Europäischen Landverkehre bei Loxx sagt: „Damit haben wir die letzte Lücke in unserem europäischen Stückgutnetzwerk geschlossen.“ Selbst Staaten wie Malta seien schon seit längerem per Direktverkehr angebunden.

Weiter sei nach Aussage von Battenberg positiv, dass die neue Irland-Linie die Verunsicherung wegen des Brexits nehme: „Irland verbleibt ja in der Europäischen Union und ohne den Transit durch Großbritannien, wie er zurzeit Richtung Irland erfolgt, entfallen auch die Zollformalitäten für Stückgut und Teilladungen von und nach Irland.“

Speditionspartner ist das irische Logistikunternehmen Toga Freight Services, das in Irland ein sehr gut ausgebautes Distributionsnetzwerk habe und auch auf dem europäischen Festland sehr gut vernetzt sei.