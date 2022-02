Er kann Tore vorbereiten, ist aber auch selbst treffsicher. Oliver Luksic ist Stammspieler des FC Bundestag. Und in der letzten Wahlperiode war er sogar Torschützenkönig des Vereins. Immer dienstags in den Sitzungswochen treffen die fußballbegeisterten Parlamentarier nicht nur im Plenarsaal aufeinander, sondern zusätzlich noch auf einem anderen wichtigen „Spielfeld“. „Es macht einfach großen Spaß – und ich versuche, so oft wie möglich dabei zu sein“, sagt der 42-Jährige. Der Saarländer ist seit dem 12. Januar Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Er bildet mit Daniela Kluckert und Michael Theurer das Stürmer-Trio der Parlamentarischen Staatssekretäre unter Mannschaftsführer Dr. Volker Wissing.

Angesichts der Leidenschaft für König Fußball – sein Herz schlägt für den 1. FC Saarbrücken und FC Köln – verwundert es nicht, dass sich Luksic auf seinem Instagram-Profilbild mit dem grünen Trikot des vierfachen Weltmeisters Deutschland zeigt. Der FDP-Politiker spielte in mehreren Vereinen im Saarland, zu Bestzeiten mit der A-Jugend des VfB Theley sogar in der Regionalliga. „In der Jugend war ich ein sehr guter Fußballspieler“, meint er nicht ohne Stolz, dann aber sei er in die Politik „abgestiegen“, sagt Luksic mit einem Augenzwinkern.

Fußball, Tennis - doch an erster Stelle steht die Familie

Fußball betreibe er seitdem „nur noch hobbymäßig“. Tennis kam hinzu, das er in seinem Heimatverein bei den Tennisfreunden Holz mit den 30ern und 40ern spielt. Der Sport spielt in der knapp bemessenen Freizeit eine große Rolle. Auch die Fitness hat der Politiker für sich entdeckt – ebenso das Gärtnern, das ebenfalls die Bewegung fördert. Einer „naturnahen Bepflanzung“ hat sich der Politiker im heimischen Garten verschrieben. An erster Stelle aber steht in seiner Freizeit die Familie – „sie hat absolute Priorität“.

Fußball, Tennis – das sind auch zwei der Hobbys von Luksics Amtsvorgänger Steffen Bilger (CDU) aus Ludwigsburg. Dessen Herz schlägt jedoch für den VfB Stuttgart. Sie schätzen sich, und Luksic hebt hervor, dass sie in den vergangenen Jahren als Verkehrspolitiker einen guten Draht zueinander hatten. Er bescheinigt Bilger, dass er gute Arbeit geleistet habe. Wie sich der Christdemokrat Bilger für die Logistik in Deutschland einsetzte, will auch der Liberale Luksic dafür kämpfen, dass Deutschland spitze bleibt – und den Titel des Logistik-Weltmeisters behält. Diese Auszeichnung hat die Weltbank Deutschland schon mehrfach verliehen.

Wie sein Amtsvorgänger hat auch der FDP-Politiker kleine Kinder. Die Tochter ist zehn, der Sohn sechs. Wie er ihnen die große Verkehrspolitik nahebringt? Zunächst, erzählt Oliver Luksic, gehe es um eher allgemeine Themen. Wer ist Olaf Scholz, was macht der Papa in Berlin? „Und ich erkläre den Sinn von Regeln.“ Die braucht es zu Hause, im Fußball und auch in der Politik.

Mit den Regeln in der Politik ist der Abgeordnete seit vielen Jahren vertraut. Er ist vergleichsweise jung an Lebensjahren, aber schon reich an politischen Erfahrungen. Für Luksic ist es bereits die dritte Legislaturperiode im Bundestag, eine „Zwangspause“ – weil es die FDP nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schaffte – gab es nur zwischen 2013 und 2017. Während dieser Zeit ging Luksic wie vor seiner Wahl ins Parlament einer Tätigkeit als Unternehmensberater nach. Studiert hat er an der Grande Ecole Sciences Po (IEP) in Paris und dem King’s College in London (Schwerpunkt Europastudien & Volkswirtschaft), mit Abschluss Master.

In die Politik kam er im Jahr 2000. Begonnen hatte Oliver Luksic bei den Jungen Liberalen (Julis) im Saarland, deren Landesvorsitzender er ab 2002 für sieben Jahre wurde. Seit 2011 ist er Vorsitzender der FDP Saar. Durch die Familie sei er hier nicht geprägt, berichtet der Politiker in seinem noch nicht vollständig eingerichteten Büro, das er von Steffen Bilger übernommen hat. „Ich war der erste und einzige in meinem Umfeld.“ Schon als Schüler habe ihn die Politik gereizt und er ging zu Veranstaltungen der FDP. „Sie war damals in einer großen Krise und ich habe eine Veranstaltung mit dem damaligen Generalsekretär Guido Westerwelle besucht.“ Er habe sich gefragt, warum kaum jemand vor Ort war – auf ihn selbst machten die Linie der Partei und die Positionen des 2016 an Leukämie verstorbenen Politikers jedenfalls Eindruck. „Der freiheitliche Gedanke war mir immer schon wichtig“, sagt er. Zunächst aber war die Politik nur ein Hobby. Das erste Thema, mit dem er sich intensiv beschäftigte, war der Führerschein mit 17. Schon damals hatte er also die Verkehrspolitik für sich entdeckt.

Die Verkehrspolitik wird zu Luksics Steckenpferd

Mit nicht einmal 30 Jahren schließlich wird der Liberale in den Bundestag gewählt. Beim Führerschein mit 17 blieb es nicht. Die Verkehrspolitik wurde in den vergangenen Stationen in Berlin Luksics Steckenpferd – sodass ihm die Themen vertraut sind und er mit den Begriffen sicher jonglieren kann – ob es sich nun um Zungenbrecher wie die Interoperabilität oder die EU-Eurovignettenrichtlinie handelt. Für die FDP leitete er auch die Koalitionsverhandlungen in der Arbeitsgruppe Mobilität. Und er ist stolz, dass im Verkehrskapitel im Koalitionsvertrag erkennbar auch liberale Positionen zu finden seien – etwa die Mehrjährigkeit bei den Verkehrsinvestitionen.

„Jetzt geht es um die Umsetzung“, betont der Staatssekretär – davor hat er großen Respekt, sieht aber auch die Gestaltungsspielräume. „Wir haben einerseits eine hohe Investitionslinie, die uns viele Möglichkeiten gibt.“ Zum anderen seien es spannende Zeiten – gehe es doch um nicht weniger als darum, Verkehr und Mobilität zu digitalisieren und zu dekarbonisieren. Und wie sieht es eigentlich mit den Verbindungen zur vorherigen Hausleitung aus? Luksic hatte beim Maut-Debakel von Andreas Scheuer mehrfach den Finger in die Wunde gelegt, war ein Kämpfer für den Maut-Untersuchungsausschuss und legte Volker Wissings Amtsvorgänger mehrfach den Rücktritt nahe. „Das ist Vergangenheit“, sagt Luksic. Er hat die Rollen gewechselt: Aufgabe der Opposition sei es, auch unangenehme Fragen zu stellen. Jetzt ist die Funktion eine andere.

Luksic hebt auch die Verdienste von Scheuer hervor

An der Wand ist die deutsche Flagge angebracht, der Staatssekretär zeigt sich staatsmännisch und hebt mehrere Verdienste Scheuers hervor – seien es der Einsatz für einen weiteren Investitionshochlauf, die vollzogene Reform der Zuständigkeiten für die Bundesfernstraßen mit dem Start der Autobahngesellschaft. „Daraus ist eine schlagkräftige Gesellschaft geworden“, sagt Luksic anerkennend. Auch die Gesetzesvorlagen zur Planungsbeschleunigung sowie zum automatisierten Fahren hätten die Liberalen unterstützt, hier habe es im Bundestag eine breite Allianz gegeben.

Überhaupt sei man nicht angetreten, um alles neu zu machen. „Minister Volker Wissing und wir haben hier sehr fachkundige, loyale Beamtinnen und Beamte kennengelernt, mit denen wir gemeinsam gerne die vor uns liegenden Aufgaben anpacken.“ Und ein wenig vom Geist des Andi Scheuer weht auch in Luks (wie er sich selbst in seinen Podcats nennt) Büro. Der Niederbayer war unter Peter Ramsauer (CSU) der erste Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik – und arbeitete damals vom selben Büro aus, in dem Luksic heute seine Geschäfte koordiniert – beziehungsweise sich nach wenigen Wochen im Amt erst noch vollständig einrichten muss.