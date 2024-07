Markt von Logistikimmobilien zieht an Ist die Talsohle durchschritten?

Der Logistikimmobilien-Berater Logivest vermeldet den Baustart von insgesamt rund 2,3 Millionen Quadratmetern Logistik-Nneubaufläche im 1. Halbjahr 2024. Basis der Daten ist dabei stets der Zeitpunkt des Spatenstichs. Nach dem Einbruch im 4. Quartal 2023 auf einen historischen Tiefstand von unter 500.000 Quadratmetern zeigt sich der Markt demnach in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2024 mit durchschnittlich über einer Million Quadratmetern wieder deutlich agiler.

„Talsohle scheint durchschritten“

Laut Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe, war das vergangene Jahr für den deutschen Logistikimmobilienmarkt sehr herausfordernd. Kostensteigerungen und wirtschaftliche Unsicherheiten haben demnach bei Neubauentwicklungen zu einer starken Zurückhaltung geführt. „Die Talsohle scheint durchschritten. Bereits in der ersten Jahreshälfte können einige Regionen mehr Neubautätigkeiten verzeichnen als im gesamten vergangenen Jahr“, betont Neumeier.

Leipzig/Halle erneut an der Spitze

Zum zweiten Mal in Folge kann sich Leipzig/Halle an der Spitze der deutschen Top-Logistikregionen positionieren. Mit rund 270.000 Quadratmetern erreicht die Region bereits in der ersten Jahreshälfte fast ihr Niveau des gesamten vergangenen Jahres von rund 275.000 Quadratmetern. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem ein circa 90.000 Quadratmeter umfassender Neubau von Bental Green Oak in Halle an der Salle sowie der Logistikpark von Panattoni in Könnern. Beide Projekte werden spekulativ entwickelt – ein positives Signal, das für eine Stabilisierung des Marktes spricht, sagt Neumeier.

Oberrhein überraschend in den Top 5

Die etablierten Regionen Kölner Bucht und Duisburg/Niederrhein gewinnen im ersten Halbjahr 2024 ebenfalls wieder an Stärke und kehren mit einem Neubauvolumen von jeweils rund 225.000 Quadratmetern erwartungsgemäß in die Top-3-Logistikregionen zurück. Sowohl Duisburg/Niederrhein als auch Leipzig/Halle wurden bereits 2023/2024 von der Logivest als die Regionen mit dem größten Potenzial identifiziert. Weniger positiv hat sich hingegen das östliche Ruhrgebiet entwickelt, das weit unter dem Niveau der vergangenen Jahre bleibt.

Region Oberrhein überrascht

Überraschen kann die Region Oberrhein, denn sie weist mit rund 135.000 Quadratmetern an Neubauentwicklungen ihr mit Abstand bestes Ergebnis der vergangenen fünf Jahre auf. Grundlage dafür ist das neue Logistikzentrum von Mercedes-Benz in Bischweier im Kreis Rastatt. Mit rund 130.000 Quadratmetern ist der von Panattoni realisierte Neubau das größte Projekt des ersten Halbjahres und katapultiert die Region Oberrhein erstmalig in die Top-5-Logistikregionen. Aber auch der Ausblick auf die nächsten Quartale ist durchaus positiv. Noch über 100.000 Quadratmeter sind mit konkreten Projekten in der Region geplant und könnten noch in diesem Jahr entwickelt werden. „Anfang des Jahres hatten wir von einer Markterholung ab der zweiten Jahreshälfte gesprochen. Mit Blick auf die projektierten Flächen und die leichte Zunahme an spekulativen Bauten bin ich vorsichtig optimistisch, dass sich der Markt im zweiten Halbjahr 2024 weiter stabilisieren wird“, sagt Neumeier.

