Am Montagnachmittag ist ein Kühlzug in der Limburger Innenstadt auf acht Autos aufgefahren. Die Ermittler gehen laut ZDF inzwischen von einem Anschlag aus. Tatverdächtig ist ein Syrer, der den Lkw kurz zuvor gekapert hatte.

Die Pressesprecherin von Pfenning Logictics in Heddesheim ist am frühen Morgen tief geschockt. Sie bestätigt, was seit dem Vorabend durch die Medien kursiert: Der Kühlzug, der am 7. Oktober gegen 17.30 Uhr mitten in Limburg in wartende Pkw raste, stammt von Pfenning und wurde gekapert. Der Fahrer, der auf seiner üblichen Auslieferungstour in der Region war, habe dies gegenüber seinem Arbeitgeber bestätigt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend, er werde betreut.

An roter Ampel aus Lkw gezerrt

Wie der Fahrer von verschiedenen Medien zitiert wird, habe an einer roten Ampel urplötzlich ein Mann die Fahrertür geöffnet und ihn stumm, mit weit aufgerissenen Augen, aus seinem Actros gezerrt. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste hilflos mit ansehen, wie der Täter ohne ihn weiter Richtung Limburg fuhr. Beim darauffolgenden Auffahrunfall wurden nach ersten Meldungen neun Fahrzeuginsassen verletzt – inklusive des Täters, der noch vor Ort festgenommen wurde.

Analogie zum Lkw-Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Mittlerweile gehen die Sicherheitsbehörden laut eines ZDF-Berichts von einem Terroranschlag aus. Bei dem Mann, der den Lkw gekapert und in die Pkw gesteuert hat, soll es sich um einen 1987 geborenen Syrer handeln, der sich seit 2015 mit subsidiärem Schutzstatus in Deutschland aufhält. Das will die dpa aus Sicherheitskreisen erfahren haben. Dieser mutmaßliche Anschlag erinnert fatal an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016, bei dem ein tunesischer Islamist einen Sattelzug gezielt in die Menschenmenge gesteuert hatte.

Ermittler beschlagnahmen Sattelzug

Der Kühlzug in Limburg wurde sofort von der Polizei beschlagnahmt, auch um notwendige technische Untersuchungen vorzunehmen. Nach Ansicht der Fotos ist der Sattelzug auf einer mehrspurigen Straße von hinten in die stehenden Pkw gefahren und danach etwas seitlich versetzt auf dem etwas höher gelegenen, mittleren Begrenzungstreifen zum Stehen gekommen. Ob ein möglicherweise im Actros verbauter Notbremsassistent den Crash vielleicht noch abgemildert hat, wird ebenfalls untersucht.