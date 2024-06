Lkw-Schwerpunkt-Kontrollen Erschreckende Ergebnisse

Die Zahl der Lkw-Unfälle am Stauende mit getöteten und schwer verletzten Lkw-Fahrern bleibt auch im ersten Halbjahr 2024 hoch. Wer sich über das aktuelle Unfallgeschehen in Deutschland zeitnah informieren will, der findet auf der von Kontrolleuren und Lkw-Fahrer betriebenen Facekookseite "Lkw-Unfälle und Kontrollen" dabei neben diesen Unfällen alle denkbaren Beispiele von mangelnder Ladungssicherung. Besonders Bierkästen bleiben derzeit immer wieder an Ausfahrten und in Kurven auf der Strecke. Einen besonders krassen Fall hatte die Autobahnpolizei Ludwigsburg Ende April im Visier, ausführlich geschildert im Blogbeitrag "Gefährliche Schieflage". Bei einem Bremsmanöver waren dem belarussischen Fahrer eines litauischen Sattelzuges zwei achteinhalb Tonnen schwere Stahlcoils, nur mit je drei Gurten gesichert, so durch den Aufliegerboden gekracht, dass dieser auf den ersten Blick in der Mitte so aussah, als hätte er sogar eine Coilmulde. Ende Mai sorgte wiederum ein neutraler weißer Lkw mit grauem Auflieger ausgerechnet im staugeplagten Lüdenscheid für eine stundenlange Straßensperre, nachdem die schlecht gesicherten Metallstangen bei einem Bremsmanöver durch die Stirnwand schossen und den Lkw manövrierunfähig machten.

