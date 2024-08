Fahrzeug-Nostalgie aus den 1980er-Jahren Lkw-Modelle im Wandel der Zeit

Wenn ich mich an die 80er-Jahre zurückerinnere, fallen mir die vielen coolen Filme, TV-Serien und die Musik von Rick Springfield, Nena und Billy Joel ein. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Fernseh-Junkie und Glam-Rock-Fan bin? „I wish that I had Jessie’s girl. Where can I find a woman like that?“ wabert mir durchs Oberstübchen.

La Boum – der Hit an der Kinokasse

Aber jetzt mal was ganz anderes und unter uns: Wer von Ihnen hat nicht auch zur Musik aus La Boum getanzt? Und viel wichtiger: Welcher männliche Teenager war damals nicht heimlich in Sophie Marceau verliebt? Ich kann nur für mich sprechen, aber ich hätte damals gerne eine Freundin wie Sophie Marceau gehabt …

Politisch wechselhafte Stimmung

Kaum ein anderes Jahrzehnt war politisch und gesellschaftlich so wechselhaft wie die 1980er. Die erste Entspannung im Kalten Krieg – zum Ende der Siebziger – wurde von der beispiellosen Aufrüstung in Ost- und Westdeutschland jäh unterbrochen. Als „Heilbronner Jung“ ist mir die Explosion der Pershing II auf der Heilbronner Waldheide besonders in Erinnerung geblieben.

Fußball-Katastrophen in gleich zwei Stadien

Die Katastrophen in den Fußball-Stadien von Heysel und Hillsborough sind – selbst mir als eingefleischtem Manchester United Fan – noch sehr präsent. Als ich 2002 nach Liverpool gefahren bin, habe ich an der Gedenktafel für die Verstorbenen im Anfield-Stadion mit den Tränen kämpfen müssen.

Erste Liebe, erstes Auto und was man später werden will

Irgendwie war die damalige Zeit unbeschwerter als heute. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich damals nur um die Schule kümmern musste? Jedenfalls haben die Achtziger tolle Fahrzeuge hervorgebracht. Als bei mir die Wahl nach dem ersten Auto anstand, wollte ich unbedingt einen Rover SD1/Vitesse haben. Das nötige Kleingeld dafür war aber nicht aufzutreiben und so musste ein alter Peugeot meinem jugendlichen Übermut standhalten. Meine damalige Freundin war übrigens erklärter Fan des Mazda 929 und des Datsun/Nissan Bluebird. Ob der Trennungsgrund der merkwürdige Autogeschmack war, kann ich heute nicht mehr beurteilen. Jedenfalls fahre ich bis heute nur Autos aus diesem Jahrzehnt. Woran das wohl liegen mag …

Diese Lkw kamen in den 80ern auf die Straße

Kommen wir lieber zu den tollen Lkw, die die Dekade der Reaganomics und des Thatcherismus auf die Straßen gestellt hat. Folgen Sie durch ein Revival der Laster der 80er! Vielleicht ist auch Ihr erster Lkw in unserem Ranking mit dabei. Auf der Suche nach einem Modell aus dieser Zeit? In unserem Online-Shop sind viele Modelle aus allen Jahrzehnten vertreten.