Entwicklungsingenieure von Daimler Trucks begeben sich erstmals mit einem mobilen Fahrzeugsimulator auf die Reise zu Fahrzeuganwender. Im Simulator können Lkw-Fahrer laut Daimler Prototypen künftiger digitaler Bedienmenüs sowie neue App-Angebote testen. Der Simulator bildet dazu die Systeme des neuen Mercedes-Benz Actros ab. Die Rückmeldung der Tester soll direkt in die weitere Entwicklungsarbeit bei Daimler Trucks einfließen.

Simulator im Fond einer Mercedes V-Klasse

Der Simulator befindet sich im Fond einer Mercedes-Benz V-Klasse. Die Entwickler von Daimler Trucks machen im Juli auf Autobahnrastplätzen entlang zentraler Verkehrsachsen im Raum Stuttgart Halt. Der mobile Simulator ermöglicht den Daimler-Experten, die Fahrer in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld anzutreffen. Dies soll zum einen belastbarere Testergebnisse gewährleisten, und zum anderen die Entwickler in die Lage versetzen, in kurzer Zeit mehr Lkw-Fahrer für die Untersuchungen zu gewinnen. Positives Feedback der Lkw-Fahrer nach ersten Probeläufen Dr. Christian Ballarin, Leiter Advanced Engineering Daimler Trucks für Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren und Konnektivität bei Daimler Trucks erklärt: „Das Feedback der Lkw-Fahrer nach ersten Probeläufen ist sehr positiv. Die Fahrer freuen sich, dass wir sie aktiv in die Weiterentwicklung der Bedien-Systeme, die sie tagtäglich in ihrem Berufsalltag verwenden, einbeziehen.“

Lkw-Fahrer tragen 3D-Brille

Untersuchung der Anwenderfreundlichkeit der Menüführung Die Lkw-Fahrer tragen während des Tests eine spezielle 3D-Brille, in welcher sie das Lkw-Cockpit samt Fahrsituationen virtuell sehen. Zusätzlich halten die Fahrer das dazugehörige Lkw-Multifunktionslenkrad physisch in Händen. Lenkrad und 3D-Simulation sind miteinander gekoppelt. In diesem ersten Schritt der neuen Testreihe untersuchen die Daimler-Ingenieure hauptsächlich die Anwenderfreundlichkeit der Menüführung in künftigen Cockpit-Bildschirmen sowie die Akzeptanz des Portfolios unterschiedlicher Apps bei den Lkw-Fahrern.

Auswahl der Teilnehmer per Zufall

Auswahl der Teilnehmer erfolgt per Zufall Zwei Experten von Daimler Trucks sind während der Tests im mobilen Simulator mit dabei und beobachten und protokollieren die Reaktionen und Aussagen der Lkw-Fahrer. Zusätzlich zeichnen Sensoren die Bewegungen der Fahrer auf, was weitere Rückschlüsse auf die Nutzerfreundlichkeit der Systeme zulasse. Ein Test dauert nach Angaben des Lkw-Herstellers rund 20 Minuten. Die Auswahl der Teilnehmer erfolge rein zufällig vor Ort. Die Tests seien anonym.