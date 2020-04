Liquis hat am 24.4.2020 eine neue LNG-Tankstelle in Kassel in Betrieb genommen. Für den Tankstellen-Netzbetreiber ist es die zweite stationäre LNG-Tankstelle für Lkw.

Die stationäre Liquis-LNG-Tankstelle bei Kassel ersetzt eine dort installierte mobile Anlage. Liquis plant, die nun frei gewordene mobile Tankstation von Kassel nach Hamm/Westfalen zu verlegen, um so das Netz an LNG-Tankmöglichkeiten kurzfristig zu erweitern und der steigenden Nachfrage nachzukommen. An der neuen Tankstation können laut Liquis ab sofort können zwei LKW gleichzeitig betankt werden. Künftig sollen sogar vier Lkw zeitgleich betankt werden können.

Liquis plant weiter LNG-Tankstellen

Die neue Anlage an der Autobahn A7 zwischen Kreuz Kassel-Mitte und Dreieck Kassel-Süd (Rudolf-Diesel-Straße 9 in 34123 Lohfelden bei Kassel) ist nach Grünheide bei Berlin die zweite stationäre Station. Die Tankstelle in Kassel wurde laut Liquis in rund vier Monaten errichtet und soll ab sofort rund um die Uhr geöffnet sein. Nach Angaben von Liquis sind weitere Tankstellen bereits in Planung. Eine LNG-Tankstelle in Calais, Nord-Frankreich, befinde sich im Bau, eine weitere Anlagen in Rosengarten bei Hamburg und Langenhagen bei Hannover befinde sich aktuell im Genehmigungsverfahren. Konkret geplant sind außerdem Stationen bei Bönen am Kamener Kreuz an der A 2 und unweit A1, bei Ulm an der A 8 (Esso-Autohof Ulm Seligweiler), bei Magdeburg (A2) und Bad Honnef (A3).