Der Logistiker LGI hat in Böblingen – und damit unweit vom Hauptsitz in Herrenberg – ein Digitalisierungszentrum eröffnet. Dort ist der Dienstleister nicht allein. Denn das Zentrum unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen im Landkreis Böblingen und in der Region Stuttgart als zentrale Beratungsstelle bei Digitalisierungsprojekten. Neben der LGI Logistics Group beteiligen sich der Landkreis Böblingen, die Hochschule Reutlingen, das Softwarezentrum Böblingen/Sindelfingen, das Beratungsunternehmen Star Cooperation und die Bürogemeinschaft Coworking Space Herrenberg am Digitalisierungszentrum.

Labor am Standort Herrenberg geplant

LGI richtet nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten zudem ein eigenes Labor am Hauptsitz in Herrenberg ein. „Mit unserem Digital Logistics Lab gehen wir die Logistik 4.0 an“, sagt Dorothea Küttner, Leiterin für Unternehmensstrategie und Innovationen bei LGI. Im Lab sind Test- und Kreativbereiche eingerichtet, in denen neue Technologien wie Scan-Handschuhe getestet werden können. „Uns ist es dabei wichtig, eng mit den Partnern des Digitalisierungszentrums zusammenzuarbeiten, sodass wir gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren und Firmen nachhaltige Hilfe anbieten können“, erklärt Küttner das Engagement in Böblingen.