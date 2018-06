Die Entscheidung der deutschen Werkstatt- und Serviceprofis ist gefallen. Zum fünften Mal wählten die Leser von WERKSTATT aktuell die „Best Brands“ im Bereich Nutzfahrzeugservice. Zu Wahl standen 90 Marken in 15 Kategorien, ein repräsentatives Abbild der für den deutschen Markt relevanten Marken, von der Kategorien Hebeanlagen über Öle und Schmierstoffe bis hin zu Werkzeuge und Waschanlagen. Insgesamt beteiligten sich mehrere hundert Leser an der Wahl.



Modernste Auswertungsmethoden, notariell testiert

Der ETM Award „Best Brand“ gilt als Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Die Leserwahlen des ETM Verlags werden nach einer einheitlichen Methodik und notariell testiert durchgeführt. Das ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen über die Jahre langfristige Vergleiche mit Mitbewerbern und somit einen konkreten Einblick, in die Produktpolitik und Markenpositionierung. Für unser hohes Qualitäts- und Datenniveau arbeiten die ETM Experten mit modernsten Auswertungsmethoden. Selbstverständlich unter der strengen Einhaltung aller Datenschutz-Bestimmungen.



Und das Mitmachen hat sich gelohnt: Die Teilnehmer konnten viele hochwertige Preise im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und vielen Dank an alle Teilnehmer der Leserwahl und die Sponsoren der Preise!



Download Free download Die Ergebnisse der Leserwahl 2018 (PDF)