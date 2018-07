Besondere Preise, verlangen nach besonderen Orten: Für die "Best Brands" der Leserwahl WERKSTATT aktuell konnte der ETM Verlag Rennfahrer Sascha Lenz mit seinem Team SL Truck Racing Team als Gastgeber gewinnen. Die Preisverleihung fand im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring statt. Lesen Sie in unserer Bildergalerie, welche Marken in puncto Qualität, Service, Preiswürdigkeit und Image vorne liegen.