Wir setzte auf Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung in den Bereichen After­sales und Service. Da Sie täglich mit den Produkten umgehen, kennt keiner die zur Wahl stehenden Hersteller so gut wie Sie. Ihr Urteil ist für die Redaktion und für die Branche deshalb ein Gradmesser für die Akzeptanz und das Image der Marken. Nehmen Sie sich bitte zehn Minuten Zeit, stimmen Sie ab! Der Aufwand wird sich mit etwas Glück für Sie lohnen, denn damit auch Sie zu den Gewinnern der ­Leserwahl gehören, verlosen wir unter allen Teilnehmern auch 2021 wieder viele attraktive Preise. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2021.

WERKSTATT aktuell verlost tolle Preise

Dazu gehört unter anderem ­eine exklusive Reise für zwei Personen zur Preisverleihung von ­WERKSTATT aktuell zum Flugplatz Obermehler in Thüringen – unter Einhaltung sämtlicher Hygienestandards. Unterstützt wird WERKSTATT aktuell dabei von Iveco, dem Truck-Racing-Team von Jochen Hahn und dem Team Schwabentruck, die im Rahmen der Veranstaltung „Days of Thunder“ 2021 ein spannendes Rahmenprogramm für Sie auf die Beine gestellt haben.

98 Marken aus den Bereichen Aftersales und Service stehen zur Wahl

Neu ist dieses Jahr die Rubrik Q in der Leserwahl. Hier finden sich Systempartner, die Sie bei Ihrem Tagesgeschäft unterstützen können – sei es bei der Kundengewinnung, bei der Weiterbildung Ihres Personals oder bei der Ausstattung Ihres Profibetriebs. Somit stehen 2021 insgesamt 98 Marken zur Wahl. Wir bitten um Verständnis, falls Sie eine Marke oder eine Kate­gorie vermissen sollten. Bei der großen Anzahl an unterschiedlichen Aftersales- und Servicemarken ist eine Auswahl unumgänglich. Die Redaktion versucht, den deutschen Markt nach Marktanteilen repräsentativ abzubilden. Die Wahl erhebt indes keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Anregungen nehmen wir aber gern für die Wahl im kommenden Jahr auf. Schreiben Sie dazu einfach an die Redaktion.

Mitmachen und gewinnen: Leserwahl WERKSTATT aktuell - die besten Marken 2021

Und so geht’s: Insgesamt 16 Produktkategorien stehen dabei zur Verfügung, darunter aufgelistet die Marken, die in den Werkstätten und Servicebetrieben zum Einsatz kommen. Klick für Klick geben Sie dabei Ihre Stimme für die Wahl der Best Brands Nutzfahrzeug-­Service ab. Der Zeitaufwand beträgt lediglich zehn Minuten - die sich lohnen. Wie in jedem Jahr winken attraktive Preise, zur Verfügung gestellt von den Marken Ihres Vertrauens.

Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2021.Mitarbeiter des ETM Verlags und der Motor Presse Stuttgart sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Vielen Dank für Ihren Einsatz, und viel Erfolg wünscht Ihnen die Redaktion WERKSTATT aktuell!

Hier geht´s zur Abstimmung.