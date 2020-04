WERKSTATT aktuell sucht ­jedes Jahr die besten Marken im Bereich Service und Aftersales. Welche ist die leistungsfähigste Hebebühne, welche die standhafteste Starterbatterie? Auf welche Geräte und Werkzeuge ist im harten Werkstattgeschäft jederzeit Verlass? Mit welcher Werkstattsoftware arbeiten Sie als Serviceprofi in Zeiten der Digitalisierung am liebsten? Um diese und einige weitere Fragen zu beantworten, benötigen wir Ihre Expertise als echte Profis aus dem Nutzfahrzeugservice, denn niemand kennt die zur Wahl stehenden Kandidaten so gut wie Sie!

Leserwahl WERKSTATT aktuell - die besten Marken 2020

Ihr Urteil ist für die Redaktion und für den Markt ein zuverlässiger Gradmesser für das Image der Marken. Insgesamt 93 Hersteller stehen zur Wahl. Sollten Sie eine Marke oder eine Wahlkategorie vermissen, dann bitten wir um Verständnis. Bei der großen Zahl an Herstellern ist eine Auswahl unumgänglich. Aus diesem Grund erhebt die Wahl keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Anregungen nehmen wir aber gern für die Wahl im kommenden Jahr entgegen. Schreiben Sie dazu einfach an die Redaktion. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Mitmachen und Gewinnen: Besten Werkstattmarken 2020

Und so geht’s: Insgesamt 15 Produktkategorien stehen dabei zur Verfügung, darunter aufgelistet die Marken, die in den Werkstätten und Servicebetrieben zum Einsatz kommen. Klick für Klick geben Sie dabei Ihre Stimme für die Wahl des Best Brand Nutzfahrzeug-­Service ab. Der Zeitaufwand beträgt lediglich zehn Minuten. Und der Aufwand lohnt sich, denn wie in jedem Jahr winken attraktive Preise, zur Verfügung gestellt von den Marken Ihres Vertrauens.

Teilnahmeschluss ist der 10. Juni 2020.

Vielen Dank für Ihren Einsatz, und viel Erfolg wünscht Ihnen die Redaktion WERKSTATT aktuell!

Hier geht’s zur Abstimmung