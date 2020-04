Zur Wahl des ETM Awards für die Auszeichnung zum „Best Truck“, „Best Van“ und „Best Bus“ gehen mehr als 250 Nutzfahrzeugen aus 16 Kategorien an den Start – vom Transporter bis zum schweren Lkw oder Überlandbus. Außerdem mit dabei: drei extra Kategorien für Elektro-Transporter, Elektro-Lkw und Elektro-Busse. Parallel zu den ETM Awards der besten Nutzfahrzeuge treten in 25 Kategorien – von A wie Anhängekupplungen bis T wie Tuning/Styling – die besten Marken für einen Platz auf dem Siegertreppchen gegeneinander an. Wir wollen es ganz genau wissen: Geben Sie hier Ihre Stimme ab und gewinnen mit ein bisschen Glück einen unserer Top-Preise.

Hauptgewinn: Eine Reise mit Knorr-Bremse in die USA

Per Premium-Economy-Flug geht es für vier Tage in die USA. Den Gewinner erwartet ein ganz besonderes Programm zwischen US-Trucks und Country-Musik, natürlich inklusive Übernachtung und Verpflegung. Doch damit nicht genug. Hier noch mehr Highlights unserer zahlreichen Top-Preise:

Zwei Tickets von Continental für ein VIP-Wochenende beim Finale der Tour de France (für das Jahr 2021) mit Hotel/Frühstück sowie Sitzplätzen direkt an der Champs-Élysées.

Kurztrip nach München für zwei Personen zu einem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München mit Werksbesichtigung von MAN sowie Übernachtung/Frühstück. (Entsprechender Termin wird individuell zu gegebenen Zeitpunkt ermittelt)

Zwei Karten zum DFB-Pokal-Finale in Berlin mit VIP-Zugang und Rahmenprogramm von Continental und Übernachtung/Frühstück. (Entsprechender Termin wird individuell zu gegebenen Zeitpunkt ermittelt)

Teilnahme für zwei Personen an der exklusiven DAF Driver Experience in Eindhoven. (Entsprechender Termin wird individuell zu gegebenen Zeitpunkt ermittelt)

Gutschein für eine Ballon-Fahrt von Schmitz CargobullZwei VIP-Karten für eine Truck-Trail-Veranstaltung, einschließlich Offroad-Fahrt als Beifahrer beim BFS-Trucksport-Team

Ein hochwertiges Styling-Paket von HS Schoch

… und vieles mehr. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer einen 10-Euro-Gutschein für unseren FERNFAHRER-Shop.

Bilden Sie sich Ihre Meinung: Hier geht´s zu unseren bereits veröffentlichten Bildergalerien der einzelnen Kategorien:

Mitmachen lohnt sich also. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Glück! Und so funktioniert´s: Die Teilnahmekarten für die Leserwahl finden Sie in den Ausgaben von: FERNFAHRER 3 und 4, in lastauto omnibus 1-2 und 3 sowie der trans aktuell 5, 6 und 7. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, online teilzunehmen* - klicken Sie hier.

Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020.

Hintergrund: Der ETM Award gilt als wichtiger Indikator und Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Ob Fahrzeuge, Retarder, Kühlaggregate oder Truckservice: Die Leserwahl wird seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik durchgeführt. Das ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen langfristige und tiefgreifende Vergleiche mit Wettbewerbern.

In diesem Jahr treten 252 Baureihen zur Leserwahl der Best Truck, Best Van und Best Bus um die begehrten ETM Awards an. Sollten bestimmte Modelle im Katalog der Kandidaten fehlen, haben Sie bitte Verständnis. Bei der großen Zahl an Fahrzeugen ist eine Auswahl unumgänglich.

Mitarbeiter des EuroTransportMedia Verlags und der Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen.