Da läuft doch wieder was. Genau, am Samstag, 6. Oktober 2018, findet der nächste Branchenlauf im Allgäu statt. Gastgeber ist wieder der Logistikdienstleister Ansorge in Biessenhofen, auf dessen Gelände die Laufveranstaltung startet und endet. Angesprochen sind alle, die in der Transport- und Logistikbranche tätig sind, vom Azubi bis zum Geschäftsführer. Ab drei Personen können Läufer eines Unternehmens als Team antreten.

Zur Wahl stehen die bewährten Strecken über fünf und zehn Kilometer, die über Feld- und Waldwege führen und Eindrücke von der Bilderbuchlandschaft des Allgäus bieten. Wer seine Kids mitbringen möchte, darf das auch gerne tun: Ehe um 14 Uhr der Startschuss für die Erwachsenen fällt, gibt es einen Bambinilauf für den Speditionsnachwuchs.

Die Anmeldegebühr von 30 Euro pro Person umfasst neben der Teilnahme am Lauf auch Speisen und Getränke und die Teilnahme an der After-Run-Party im Anschluss an die Siegerehrung. Dann heizt DJ Robbie Hochwind den Gästen im Festzelt mächtig ein. Weitere Infos gibt es unter branchenlauf@ansolog.com, Anmeldung hier.