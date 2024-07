Lagernetzwerk Warespace Gebündelte Lagerstandorte

Das unter dem Dach der Cargo Digital World (CDW) entstandene Logistik-Start-up Warespace hat 100 Tage nach seinem Start bereits 15 Partnerunternehmen. Geschäftsschwerpunkt ist das Angebot von zentral gebündelten dezentralen Lagerkapazitäten der Dienstleister für jegliche Verladeranfragen.

Schnelle Integration durch smarte Schnittstellen

Nach eigenen Angaben werden Nachfragen und Angebote durch eine „State-of-the-Art-Software“ gesteuert. Durch smarte Schnittstellenlösungen sollen neue Standorte, neue Länder und neue Kunden auch in Zukunft reibungslos ins System integriert werden können. Zusammen bieten die Mittelständler demnach an aktuell 123 Standorten in ganz Europa mehr als fünf Millionen Quadratmetern an Lagerfläche mit hohen Qualitätsstandards an.

„Mit den Kapazitäten unserer Logistikpartner und den von uns konzipierten Software-Lösungen geben wir der Industrie und dem Handel sehr schnell in einem äußerst flexiblen Rahmen resiliente Strukturen für die dezentrale, kundennahe Warenverteilung an die Hand“, sagt Jonas Tritschallek, Gründer und Geschäftsführer von Warespace. Zweiter Geschäftsführer ist Sebastian Richter. Seit 1. April 2024 agiert das Unternehmen mit Sitz in Paderborn als eigenständige GmbH am Markt.

