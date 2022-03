Laut einer Mitteilung ist die Kühne+Nagel-Gruppe "bestürzt über Russlands Invasion der Ukraine" und sieht sich als "global tätiges Logistikunternehmen" in der Verantwortung, Soforthilfe zu leisten. Dies soll in Form von unentgeltlichen Logistik-Dienstleistungen im Wert von 10 Millionen Schweizer Franken erfolgen.

Unterstützung für Hilfsorganisationen

Das Angebot geht demnach an führende Hilfsorganisationen und beinhaltet den Transport und die Zwischenlagerung von Hilfsgütern in die Ukraine sowie nach Polen, die Slowakei, Ungarn und Rumänien, und zwar bis Sommer 2022.

Das Unternehmen nutzt dafür seine vorhandenen, internationalen Logistiknetze in der Luft- und Seefracht sowie in den Landverkehren. Die Güter werden unter anderem an Kontraktlogistik-Standorten der Gruppe an der ukrainischen Westgrenze zwischengelagert. Koordiniert wird die Aktion demnach durch das bestehende "Emergency and Relief Expert Centerˮ von Kühne+Nagel in Kopenhagen.

"Colleagues for Colleagues"

Kühne+Nagel-Mitarbeiter haben zudem eine Spendenaktion "Colleagues for Colleagues" ins Leben gerufen; der gespendete Betrag wird dann vom Unternehmen verdoppelt. "In enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Management wird sichergestellt, dass dieses Geld verwendet wird, um die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen direkt in ihrer Notlage zu helfen", so der Konzern.