Kühne + Nagel übernimmt Apex International, einen der führenden Logistikanbieter in Asien. Apex wurde 2001 in China gegründet und hat seitdem in ganz Asien und darüber hinaus expandiert. Mit rund 1.600 Mitarbeitern erwirtschaftete der Logistiker einen Jahresumsatz von zuletzt mehr als 1,92 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 wickelte das Unternehmen ein Luftfrachtvolumen von rund 750.000 Tonnen und ein Seefrachtvolumen von 190.000 TEU ab.

Kühne + Nagel will in Asien expandieren

Mit der bislang größten Akquisition in der Firmengeschichte will der Logistikdienstleister seine Expansion in Asien weiter vorantreiben. „In den vergangenen Jahren hat Kühne + Nagel die Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum intensiv und strategisch ausgebaut. Heute gehören wir zu den führenden Logistikdienstleistern in der Region und werden unser Wachstum und unseren Einfluss auch künftig beschleunigen. Die Übernahme von Apex ist ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie mit Fokus auf Asien, eine der schnellst wachsenden Regionen der Weltwirtschaft“, erläutert Dr. Jörg Wolle, Präsident des Verwaltungsrats von Kühne + Nagel. Insbesondere in den Bereichen E-Commerce-Fulfilment, Hightech und E-Mobility sei das Unternehmen bereits gut aufgestellt.