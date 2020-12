Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat Kühne+Nagel (KN) mit der Logistik der Covid-19-Impfstoffe beauftragt. In Abstimmung mit dem Ministerium hat der Logistikdienstleister über die vergangenen Wochen eine flächendeckende Lösung für die Lagerung und die Verteilung im ganzen Bundesland entwickelt. Diese Lösung ist laut KN nun einsatzbereit.

Kühne+Nagel betreibt zentrales Distributionszentrum

Die Impfstoffdosen werden in das zentrale von Kühne+Nagel betriebene Distributionszentrum des Landes geliefert, in kleinere Mengen umgepackt und täglich qualitätsgesichert an 53 Impfzentren sowie weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens in ganz Nordrhein-Westfalen verteilt.

Pharma & Healthcare-Netzwerk als Grundlage

In den vergangenen Monaten hat Kühne+Nagel eine umfassende Lösung für die globale Verteilung und Lagerung von Covid-19-Impfstoffen sowie für deren Rohstoffe und Hilfsmittel erarbeitet. Die Basis dafür bildet das Pharma & Healthcare-Netzwerk von Kühne+Nagel mit weltweit mehr als 230 zertifizierten Standorten in der Luft-, See- und Landfracht sowie der Kontraktlogistik.