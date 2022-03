Kürzlich hob mit der ukrainischen Antonow An-124 einer der größten Charterflüge in Schardscha ab. An Bord mehrere Tonnen an Hilfsgüter für die vom Krieg gebeutelte ukrainische Bevölkerung.

Kühne + Nagel transportiert Unicef-Güter

Als Teil einer großen Hilfsaktion, transportiert Kühne + Nagel derzeit Güter von Unicef in die Ukraine. Der bislang umfangreichste Charterflug hob am 29. März in Schardscha (Vereinigte Arabische Emirate) ab. Beladen mit 111 Tonnen Hilfsgütern aus dem dortigen Lager des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen hob die Antonow An-124 ab. Noch am selben Abend landete die Maschine dann in Polen. Per Lkw erreichen die Hilfsgüter schließlich die Bevölkerung in der Ukraine.

Ukrainische Antonow Ar-124 als Symbol

Foto: Kühne + Nagel Kühne + Nagel charterte eine Antonow An-124.

Dass die Hilfsgüter ausgerechnet in einem großen ukrainischen Transportflugzeug fliegen, sei mehr als symbolträchtig. Sie hebe die gemeinsame Hilfsaktion von Unicef und Kühne + Nagel hervor, erklärt Dr. Detlef Trefzger, CEO von Kühne + Nagel International. Er sagt: „Ich bin unseren Partnern, Stakeholdern und allen Kühne + Nagel-Kolleginnen und -Kollegen dankbar, die unser Engagement für die Ukraine unterstützen.“ Eine Vielzahl an Kunden habe den Transport ihrer Spenden bereits Kühne + Nagel anvertraut. Die Mitarbeiter des schweizerischen Logistikunternehmens hätten dadurch bereits eine große Menge an Hilfsgütern befördern können. Dabei soll es aber nicht bleiben: Nach Angaben von Kühne + Nagel organisiert das Unternehmen auch weiterhin Soforthilfen und Hilfsaktionen.