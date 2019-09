Ab 2030 will Kühne + Nagel seine Transport- und Logistikdienstleistungen einschließlich denen seiner Zulieferer, also Fluggesellschaften, Reedereien und Straßentransportunternehmen, CO2-neutral anbieten. Dieses neue Net Zero Carbon-Programm entspreche nach Unternehmensangaben einer umfassenden CO2-Neutralisierung, „Scope 3 gemäß Treibhausgas-Protokoll“.

Erster Schritt sei es nun, alle Sammelsendungen in der Seefracht, Less than Containerload (LCL), ab 2020 CO2-neutral zu liefern.

Auch seinen Kunden bietet Kühne + Nagel Lösungen zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks in deren Supply-Chain an. Denn die Auswahl der Transportwege und -modi lasse sich mittels „Big Data sowie neuer digitaler Plattformen“ optimieren.

Detlef Trefzger, Chief Executive Officer von Kühne + Nagel International, sagt: „Die heutige Ankündigung basiert auf einem Bündel von Massnahmen, den CO2 Ausstoss zu bekämpfen und nachhaltige und innovative Supply Chain-Lösungen anzubieten – Hand in Hand mit unseren Zulieferern und Kunden.“ Damit unterstütze Kühne + nagel das Ziel des Pariser Abkommens, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen."

Das Net Zero Carbon-Programm

Das Net Zero Carbon-Programm von Kühne + Nagel beinhaltet die drei Aktionsfelder Erkennung, Reduktion und Kompensation von CO2. Eigene Naturprojekte in Myanmar und Neuseeland sollen Kühne + Nagel-Kunden den Weg zur CO2-Neutralität ebnen. Der Logistikdienstleister beteiligt sich außerdem an naturbasierten Kompensationsprojekten, bei denen CO2 der Atmosphäre entnommen wird. So erzielt Kühne + Nagel Emissionsgutschriften höchster internationaler Standards.

Den eigenen CO2-Fußabdruck habe Kühne + Nagel kontinuierlich konsequent verringert und erklärt, dieses Bestreben fort zu führen. Mitarbeitern werde umweltbewusstes Verhalten vermittelt. „Der nicht vermeidbare eigene CO2-Ausstoß (Scope 1 und 2 nach Treibhausgasprotokoll) werde ab 2020 voll kompensiert.