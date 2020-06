Ein trans aktuell-Webinar am 16. Juni zeigt mit reichlich Best Practice auf, wie Unternehmen die Prozesse an der Rampe verbessern können.

Effiziente Rampenabläufe sind wichtig. Das gilt erst recht in der Coronakrise, weil Fahrer beim Be- und Entladen vielfach angehalten sind, in den Fahrerhäusern zu bleiben. Der Warenumschlag muss organisiert werden – personell, organisatorisch und mithilfe der entsprechenden IT.

Ein trans aktuell-Symposium zum Thema Rampe, das ursprünglich für den 1. April bei IDS Logistik vorgesehen war, mussten wir aufgrund der Kontaktbeschränkungen auf den 26. August verschieben. Als kleinen Vorgeschmack auf den Live-Termin und um zu zeigen, dass Effizienz an der Rampe gerade jetzt unabdingbar ist, haben wir für Dienstag, 16. Juni, 15:00 Uhr kurzfristig ein Webinar organisiert.

Best Practice von IDS und der Papier Union

In dem etwa einstündigen Online-Format werden IDS-Geschäftsführer Dr. Michael Bargl und Eckhard Bergmann, Supply-Chain-Verantwortlicher bei der Papier Union, darstellen, wo der Schuh drückt und in Best-Practice-Impulsvorträgen erläutern, wie sie die Abläufe verbessert und die Effizienz erhöht haben. Eine Rolle spielt hierbei auch der RampenGuide, der die Transparenz und die Prozesse aller am Rampengeschehen beteiligten Akteure optimieren soll. Spediteur Andreas Diez und Thorsten Gutmann aus dem ETM Verlag stellen die Lösung im Webinar vor.

Weitere Infos und Anmeldung über veranstaltung@etm.de