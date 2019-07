Der Logistikdienstleister aus Kirchheim am Neckar und das Unternehmen aus dem Silicon Valley haben laut einer Mitteilung eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet und die Tropos Motors Europe GmbH mit Sitz in Deutschland gegründet. Die beiden Unternehmen wolle in der Nähe von Dortmund die elektrischen Kompakt-Nutzfahrzeugen (eCUV) von Tropos Motors bauen. Der Mitteilung zufolge gibt es bereits einen ersten Auftrag, in den nächsten fünf Jahren sollen „Tausende von Fahrzeugen für Europa und andere globale Märkte“ produziert werden.

Niedergeschwindigkeits-Kompakt-Nutzfahrzeuge

„Wir sehen in Europa ein steigendes Absatzpotenzial für rein elektrische Kompakt-Nutzfahrzeuge“, sagte Dr. Jörg Mosolf, CEO der Mosolf-Gruppe. „Behörden, Städte und Unternehmen auf dem gesamten Kontinent suchen nach nachhaltigen emissionsfreien Transportlösungen. Die Niedergeschwindigkeits-Kompakt-Nutzfahrzeuge von Tropos Motors sind zuverlässig und brauchbar für Anwendungen als Firmenfahrzeuge, für die Flotte, im Ersthelfer-Einsatz, in der Landwirtschaft, bei der Zustellung auf der letzten Meile und auf dem Bau. “

Bislang sind die Fahrzeuge von Tropos hauptsächlich auf dem US-amerikanischen Markt zu finden. "Mit unserer vollelektrischen Able-Produktlinie sind wir in den USA sehr erfolgreich und überzeugen die Flotten", sagte John Bautista, Gründer und CEO von Tropos Motors. „Jetzt erhalten europäische Kunden die Möglichkeit, kompakte Fahrzeuge zu nutzen, die große Nutzlasten und Anhängelasten aufnehmen können und auf engstem Raum mit kurzem Radstand und Wendekreis eingesetzt werden können. Unsere eCUVs bieten ein Höchstmaß an Nützlichkeit und Wendigkeit in einem kompakten, emissionsfreien Paket. “