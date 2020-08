Der in der Schweiz beheimatete Elektro-Visionär Designwerk geht mit einem weiteren batterieelektrischen Lkw der Marke Futuricum an den Start. Über eine Partnerschaft mit Daimler Trucks entsteht ein neues Low-Entry-Fahrzeug auf der Basis des Mercedes Econic. Damit erweitert Designwerk das Futuricum-Portfolio um ein Chassis, das für Einsätze in der Abfallentsorgung prädestiniert ist. Bis dato hat die Manufaktur ausschließlich auf Volvo FM und FH als Grundlage für ihre E-Trucks zurückgegriffen.

Hintergrund der Entscheidung für den Econic war laut Designwerk dessen für den Stop-and-Go-Betrieb perfekt geeigneter Low-Entry-Einstieg und die gute Rundumsicht, die auch auf die verglaste Falttür auf der Beifahrerseite zurückzuführen ist. Die Schweizer wollen im Zuge des Elektro-Econic-Projekts von in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen profitieren und Synergien bei der Entwicklung und Produktion nutzen. Viele Elemente des E-Antriebs würden identisch bleiben, auch dem bisherigen Aufbaupartner für Kehrichtaufbauten und Kehrmaschinen – der Contena-Ochsner AG – bleibt Designwerk treu.

Ausbau von Personal und Kapazitäten

Mit der Aufnahme der Produktion des neuen Low-Entry-Lkw will Designwerk am Firmenhauptsitz in Winterthur laut eigener Angaben rund 20 neue Arbeitslätze einrichten. So sollen "in naher Zukunft" jährlich 200 vollelektrische Lkw gefertigt werden können. Die Auslieferung des ersten E-Lkw auf Econic-Basis ist für das zweite Quartal 2021 geplant.