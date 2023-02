Kontrolle der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit Die Schwierigkeit mit den glaubwürdigen Aussagen

Die Ergänzungen in den bestehenden Verordnungen im Rahmen des Mobilitätspakets seien nicht vom Himmel gefallen. Das hat der Rechtsanwalt Philippe Rabenschlag in der 83. Sendung von FERNFAHRER LIVE betont. "Sie wurden bereits am 31. Juli 2020 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Bis heute hat es das Bundesverkehrsministerium allerdings nicht geschafft, im Fahrpersonalrecht und im Güterkraftverkehrsgesetz die entsprechenden Ordnungswidrigkeitentatbestände zu erweitern oder zu schaffen." Das betrifft nicht nur die jüngste, am 21. Mai 2022 in Kraft getretene Maßnahme, nach der auch alle grenzüberschreitenden Beförderungen mit Fahrzeugen über 2,5 bis 3,5 t zGM eine EU-Lizenz benötigen. Es betrifft einen möglichen Verstoß gegen die neue viertägige Abkühlphase im Rahmen der Kabotage sowie alle Neuerungen aus der VO (EG) 561/2006, die bereits am 20. August 2020 in Kraft getreten sind.

Darunter die Pflicht des Unternehmers, dem Lkw-Fahrer eine gleichwertige Unterkunft zu bezahlen, da er die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit ab der 45. Stunde nicht mehr im Lkw verbringen darf. Rabenschlag weiß, wovon er spricht. Er blickt auf eine 17-jährige Berufserfahrung als Jurist im BAG und im Bundesverkehrsministerium zurück. Seit letztem Jahr betreibt der Experte für Verwaltungsrecht eine eigene Anwaltskanzlei in Frechen bei Köln. Er kennt natürlich auch den Niehler Hafen. Dort, wo jedes Wochenende Lkw aus Osteuropa stehen und die Fahrer in oder am Lkw anzutreffen sind. Oder wo bei geschlossenen Vorhängen der Motor läuft. So wie in vielen anderen Häfen an der Rheinschiene. Dort, wo das BAG bei seinen Sonderkontrollen selten auftaucht.