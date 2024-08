Kögel-Tour auf der IAA Mitmachen und gewinnen!

Der Fahrzeugbauer Kögel lässt es zur IAA Transportation 2024 mal so richtig krachen: Am Messestand (Halle 27, Stand F14) wartet unter dem Motto "Innovation, die vorwärts bringt" nichts weniger als eine wahre Weltpremiere auf die Besucher. Nähere Details, tiefer Infos? Vorerst Fehlanzeige. Erst zur Eröffnung der IAA Transportation in Hannover wird die Neuheit enthüllt.

FERNFAHRER-Abonnenten dürfen sich vor Ort aber ganz genau umschauen. Kögel rollt dafür nach 2022 einmal mehr den roten Teppich aus und lädt ein zur exklusiven Standführung mit Jochen-Hahn-Autogrammstunde und einem Imbiss in geselliger Runde.

Standführungen am Samstag und Sonntag

Die erste Gruppe startet am Samstag, den 21. September 2024, um 15.30 Uhr am Kögel-Empfang in Halle 27 in den Standrundgang. Anschließend steht Truckrace-Legende Jochen Hahn für einen kleinen Plausch und Autogramme zur Verfügung. Zum Abschluss versorgt das Kögel-Catering die Teilnehmer.

Die zweite Gruppe ist am Sonntag, den 22. September 2024, ab 11.30 Uhr am Kögel-Empfang in Halle 27 dran. Wieder steht zuerst der Standrundgang auf der Agenda, anschließend das Meet & Greet mit Jochen Hahn und zum Abschluss der Imbiss vom Kögel-Catering-Team.

Mitmachen und gewinnen!

Falls Ihr jetzt dabei sein wollt: Schreibt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff "IAA / Kögel" an vertrieb@etm.de. Wir brauchen euren Namen, eure E-Mail-Adresse und eure Mobilnummer. Einsendeschluss ist der 6. September 2024. Eine Gewinn-Benachrichtigung mit weiteren Infos erhaltet ihr im Anschluss wieder direkt per E-Mail. Kögel und FERNFAHRER wünschen viel Glück!