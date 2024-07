Kirchheim führt Fraunhofer IML Botschafterin für Open Source

eurotransport.de Frau Prof. Kirchheim, Sie haben zum 1. April die Nachfolge von Prof. Michael ten Hompel am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML Dortmund angetreten. Wie waren die ersten Monate?

Prof. Alice Kirchheim: Auf mich sind erst einmal so viele Themen zugekommen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie schnell die ersten Monate vorbeigegangen sind. Das Fraunhofer IML in Dortmund bietet eine große Bandbreite an Themen, in die ich mich derzeit einarbeite: Intralogistik, Materialflüsse und deren Planung, Künstliche Intelligenz (KI) und natürlich die „Dauerbrenner“ wie Verpackungslogistik und Nachhaltigkeit – um eine Auswahl zu nennen.

Foto: Fraunhofer IML/Michael Neuhaus Künstliche Intelligenz fürs Lager: Das Fraunhofer IML entwickelt den evoBOT, der die Vorteile eines humanoiden Roboters besitzt.

Zusätzlich leiten Sie den Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen FLW der Technischen Universität Dortmund. Wie funktioniert die Doppelfunktion bislang?

Im Februar und März dieses Jahres war ich bereits am Lehrstuhl und habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Meine ersten Lehrveranstaltungen werde ich im Wintersemester 2024/2025 halten. Seit April lerne ich das Fraunhofer IML kennen. Ich merke aber schon jetzt, dass es kein Spagat wird. Die Arbeit am Lehrstuhl der TU Dortmund und die am Fraunhofer IML sind menschlich und thematisch vernetzt. Vieles greift ineinander.