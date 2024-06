Kenworth-Jubiläum Festival der US-Truck-Beautys

Zum 50. Geburtstag des Lkw-Werks in Chillicothe in Ohio hat Kenworth ein Festival der Extraklasse organisiert. Das Highlight: die Truck-Parade mit mehr als 60 Haubern der Marke. Bildergalerie!

Seit mittlerweile 50 Jahren fertigt Kenworth bereits Lkw im beschaulichen Chillicothe im US-Bundesstaat Ohio. Für die traditionsreiche Marke nach ihrem 100. Geburtstag im letzten Jahr ein weiteres stolzes Jubiläum. Kein Wunder also, dass die mittlerweile dritte jährliche Kenworth Chillicothe Truck Parade ganz im Zeichen der Historie des Lkw-Bauers stand.

Kenworth-Trucks von 2024 bis 1923

Mehr als 60 Kenworth rollten anlässlich der 50-Jahres-Feier durch die Innenstadt – von einem modernen T680 mit High-Roof-Sleeper im Jubiläums-Design über Lkw der 60er, 50er und 40er Jahre bis hin zu einem Modell aus dem Kenworth-Gründungsjahr 1923. Auf dem Beifahrersitz des 101 Jahre alten Oldies wiederum nahm Dan Murphy Platz, ein Mitarbeiter des Lkw-Bauers, der nur Tage nach der Eröffnung des Werks in Chillicothe am 4. Mai 1974 seine Kenworth-Karriere startete und erst im Mai dieses Jahres in den Ruhestand wechselte.

Passende Live-Musik aus Nashville

Für die musikalische Untermalung der Hauber-Parade sorgte die Band The Mantz Brothers aus dem legendären Nashville. Sie spielte auf dem Trailer, der vom Jubiläums-Kenworth T680 durch Chillicothe gezogen wurde. Als Rahmenprogramm organisierte Kenworth außerdem eine Mitarbeiter-Party auf dem Werksgelände, spendierte den Fahrern der Parade-Trucks eine Werksbesichtigung und veranstaltete eine Tombola, deren Erlöse an den gemeinnützigen United Way of Ross County gingen. Jack Schmitt, Stellvertretender Werksleiter in Chillicothe, zeigte sich zufrieden: "Wir sind dieser unglaublichen Community und den Fahrern dankbar, die von nah und fern anreisen, um dieses besondere Event Jahr für Jahr so erfolgreich zu machen."

Lesen Sie auch