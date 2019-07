Die Fusion von Galeria Kaufhof und Karstadt gefährdet bundesweit mehr als 1.000 von 1.600 Arbeitsplätzen in der Kaufhof-Logistik. Berichtet hat darüber zuerst die Wirtschaftswoche. Auf Nachfrage unserer Redaktion antwortet Verdi-Handelsexperte, Orhan Akman, er habe sich seine Aussage gegenüber der Wirtschaftswoche „nicht aus dem Ärmel geschüttelt“. Die beiden Karstadt Lager Unna und Essen, sowie das Kaufhof-Lager in Köln-Porz sollen laut Geschäftsführung künftig die einzigen Lager sein, um Galeria Kaufhof und das Karstadt Warenhaus zu beliefern. Galeria Kaufhof hat unserer Redaktion gegenüber trotz Anfragen noch keine Stellung bezogen.

Die Warenhauskette Galeria Kaufhof ist seit 2018 Teil der Signa Holding, einem österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmen. Seit 2019 treten Kaufhof und Karstadt gemeinsam unter dem Namen Galeria Karstadt Kaufhof auf.

Galeria Kaufhof betreibt zurzeit noch die Lager Frechen bei Köln, Neuss Norf, Erfurt und Dietzenbach bei Frankfurt am Main sowie in Köln-Porz. Dazu kommen aktuell noch fünf kleinere sogenannte Kopflagerstandorte. Gemäß Arbeitgeber sollen alle Galeria Kaufhof Lager-Standorte, mit Ausnahme Köln-Porz, für sogenannte Drittgeschäfte bestehen bleiben. Was „Drittgeschäft“ bedeute, habe der Arbeitgeber bis heute nicht genau beschrieben, moniert Akman.

Seit Herbst 2018 gibt es jedoch ein Joint Venture zwischen Karstadt und Fiege, namens Fiege X Log, das die vorhanden Logistikkapitziäten, vor allem in den Innenstadtlagen, vermarktet und so den gefährdeten Logistikstandorten Chancen bietet.

Insgesamt gesehen rechnet die Unternehmensleitung mit Mengen-Rückgängen im Einzelhandel, wie es die gesamte Branche ebenfalls tut. Stattdessen die vorhandenen Logistik-Immobilien für Dritte zu betreiben, würde durchaus in das Portfolio des Kaufhof-Eigentümers Signa passen.

Akman kann sich vorstellen, dass die Arbeitgeber nun unmittelbar vor dem Weihnachtsgeschäft Ruhe in die Belegschaft bringen möchten und dann erst im Anschluss die Waren in den künftigen Standorten zusammenziehen wollen. Der Gewerkschaftsvertreter ärgert sich vor allem darüber, dass der Arbeitgeber keine Antworten liefere. Denn: „Eine klare Aussage ist für die Mitarbeiter wichtig.“ Schließlich handle es sich in der Logistiksparte um Jobs im unteren Einkommensbereich, es gehe definitiv um die Existenzen dieser Mitarbeiter.

DAS UNTERNEHMEN

Seit 2018 HBC und Signa den Zusammenschluss ihrer Einzelhandelsaktivitäten auch mit Karstadt Warenhaus vollzogen, gehöhren zum neuen Unternehmen: die Galeria Kaufhof, die Karstadt Warenhaus und weitere Einzelhandelsgeschäfte von HBC Europe, Karstadt Sports und auch der gesamte Lebensmittel- und Gastronomiebereich. Somit verfügt das Unternehmen mit einem Umsatz von rund fünf Milliarden Euro über 243 Innenstadt-Standorte in Europa und beschäftigt rund 32.000 Mitarbeiter.