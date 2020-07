Die Botschaft #WeKeepEuropeMoving steht im Mittelpunkt der neuen europaweiten multimedialen Kampagne von DB Schenker. „Jetzt möchten wir ein Zeichen setzen. Europa muss zu einem neuen und sicheren Geschäftsbetrieb zurückkehren. Dazu werden wir unseren Beitrag leisten. Und das kommuniziert unsere Kampagne deutlich. Europaweit“, sagt Cyrille Bonjean, Executive Vize President Landtransport Europe.

Die Helden der DB-Schenker-Kampagne sind die Mitarbeiter, die Fahrer und ihre Trucks. Sie berichten in Posts in den sozialen Medien, in E-Mailings und Videospots von ihrer Tätigkeit während des Lockdowns. Mehr als 1.000 der 31.000 DB Schenker Lkw, die in Europa täglich unterwegs sind, tragen den #WeKeepEuropeMoving-Hashtag. „Wir sind gut vorbereitet und übernehmen unsere Verantwortung für die Zukunft Europas. Das kommunizieren wir“, betont Bonjean.

„Wir sind Europäer und wir leben das, wofür Europa steht, bereits seit Jahren“, ergänzt Helmut Schweighofer, CEO der Region Europe bei DB Schenker. Als größter europäischer Logistikdienstleister betreibt das Unternehmen mit 430 Landtransport-Geschäftsstellen das dichteste Netzwerk an Niederlassungen auf dem Kontinent. „Wir wollen, dass Europa und unsere Kunden gestärkt aus der Krise hervorgehen. Dabei wollen wir sie mit unserer ganzen Kraft und mit unserem Know-how unterstützen. Wir haben dafür unsere Hausaufgaben erledigt und unsere Prozesse und Strukturen gestärkt“, sagt Schweighofer.

Optimierung und Kontinuität

Der Logistiker hat auch an seinen Investitionsvorhaben in der Krise festgehalten. „Wir sind immer gefahren und haben unseren Kunden den vollen Service geboten. Auch als die Grenzen geschlossen waren“, betont Bonjean. Spezielle Informationstools sorgten dafür, dass die Kunden auch auf dem Höhepunkt der Krise ihre Waren immer im Blick hatten und vorausschauend planen konnten. Digitale kontaktlose Prozesse bei DB Schenker sollen auch über die Krise hinaus eine sichere Zustellung garantieren.

Noch während des Lockdowns hat DB Schenker in mehreren europäischen Ländern neue Logistik-Zentren in Betrieb genommen. Inzwischen ist auch das Produkt System Premium wieder in Betrieb gegangen, ein Service mit Geld-zurück-Garantie bei Verspätungen.

Über DB Schenker

DB Schenker ist ein Logistikdienstleistern mit rund 76.200 Mitarbeitern an über 2.100 Standorten in über 130 Ländern. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand.