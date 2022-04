Nachhilfe in Sachen Nachhaltigkeit: Speditionsverbände Hessen/Rheinland-Pfalz (SLV) und Baden-Württemberg (VSL) sowie das INVL der Hochschule Heilbronn bieten Seminar-Reihe für Logistiker an.

Die Speditionsverbände Hessen/Rheinland-Pfalz (SLV) und Baden-Württemberg (VSL) sowie das Institut für Nachhaltigkeit in Verkehr und Logistik (INVL) an der Hochschule Heilbronn machen die Speditions- und Logistikbranche fit für die steigenden Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit und Carbon Management.

Nachhaltigkeit in Spedition und Logistik

Die Seminarreihe "Nachhaltigkeitsmanagement in Spedition und Logistik" startet am 28./29. April 2022 mit einer Präsenzveranstaltung in Stuttgart. Die 5 folgenden Module bestehen dann jeweils aus einem Online- und einem Präsenzteil, wechselweise in Frankfurt/Main und Stuttgart. Alle Termine und Infos zu zu den jeweiligen Seminarinhalten haben die Veranstalter auf der Seite der SLV Bildungsakademie zusammengefasst sowie auch in einem PDF gebündelt:

Download Seminarreihe zur Nachhaltigkeit (PDF, 1,00 MByte) Kostenlos

Darauf zielt die Seminarreihe zur Nachhaltigkeit ab

Die Seminarreihe zur Nachhaltigkeit vermittelt dabei vor allem praktische Tipps. Dabei geht es nicht nur um die erforderlichen Kenntnisse zur Erstellung von Treibhausgas-Bilanzen oder Nachhaltigkeitsberichten. Vielmehr zeigen die Referenten auch entsprechende Tools und Checklisten, um die Erkenntnisse unmittelbar im Unternehmen umsetzen zu können. Dabei werden unter anderem folgende Fragen beantwortet: