Mit dem neuen Iveco S-Way stellt der Hersteller gleich zwei spannende Sondermodelle in Aussicht. Entscheiden Sie mit! Sagen Sie uns, welches Modell auf den Markt kommen soll und was es drauf haben muss. Wir haben dafür mit Iveco einen Fragebogen aufgestellt.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei VIP-Reisen für je zwei Personen nach Madrid. Zum Programm zählen der Endlauf der Truck Race-Europameisterschaft im spanischen Jarama am 5. und 6. Oktober 2019 sowie eine Werksbesichtigung bei Iveco.

Die Teilnahme ist bis einschließlich dem 22. September 2019 möglich.

Fit Cab für Fahrerfitness

Der Iveco Fit Cab stellt den Komfort und die Leistungsfähigkeit des Fahrers in den Mittelpunkt. Während der Pausen mutiert der S-Way zum Fitnessstudio auf Rädern. Spezielle Haken und Verankerungspunkte nehmen außen am Lkw speziell entworfenes Zubehör auf. Auch die vordere Trittstufe dient als Trainingsgerät. Im Innenraum können die Fahrer an einer in die Wand integrierten Multidirektionalrolle, einer Klimmzugstange an der Decke oder an einem Paket aus Widerstandsbändern und Gewichten trainieren. Dazu kommt eine Lackierung mit sportlichen roten Akzenten.

Blick auf eine glanzvolle Markenhistorie

Das Ulmer Münster im Magirus-Logo erinnert an den deutschen Teil der Iveco-Geschichte und der Prototyp kommt als absolutes Luxusmodell daher. Der S-Way „Magirus“ trägt eine zweifarbige Lackierung mit Chromdetails. Den Innenraum hat Iveco mit Leder samt schmucken Ziernähten sowie Schaltern und Hebeln aus Metall aufgewertet. Dazu kommen Hightech und Komfort-Optionen, um den S-Way weiter zu individualisieren. In der Umfrage können die Teilnehmer angeben, welche Ausstattungen sie empfehlen würden.

Wir sind gespannt, wie sich die Umfrage auf die Modellpolitik von Iveco auswirkt und welche Teilnehmer auf eine tolle Spanien-Reise eingeladen werden.

Wer sich vor der Teilnahme noch weiter über die beiden Sondermodelle S-Way „Magirus“ und S-Way „Fit Cab“ informieren möchte, findet hier eine große Bildergalerie und weitere Informationen.