Die Reaktionen waren durchweg sehr positiv, weil dieses Joint Venture auf einer so einfachen wie überzeugenden Logik und Sicht auf die Zukunft basiert. Inmitten einer führenden Region Europas für Batterie- und Brennstoffzellenforschung in Nachbarschaft zu den wichtigsten Lieferanten an unserem traditionsreichen Magirus Standort in Ulm – der Geburtsstadt Albert Einsteins! – ein neues Lkw-Kapitel aufzuschlagen, musste ich bisher nie lange erst erklären. Hier in Ulm sowie dem FPT Standort in Arbon begann auch schon unsere Pionierarbeit mit der LNG Technologie für schwere Lkw. Ein eingespieltes Team sozusagen.

Wie hat die Kundschaft reagiert – haben Sie schon Vorbestellungen entgegengenommen?

Natürlich haben wir sehr viele Anfragen, wann es denn losginge und wann man wie bestellen könne. Um die Nachfrage mache ich mir keine Sorgen, da wir das Thema emissionsfreie Laster ganzheitlich angehen angefangen beim Endkunden, der eben diese emissionsfreie Transportleistung erwartet und in seinem CO2-Footprint einpreist und integriert. Und dieses Interesse wächst mit jedem Schritt, den wir in unserer Partnerschaft mit Nikola gehen, weil es auch zeigt, wie ernst es uns damit ist und wie schnell das Ganze läuft. Vergessen Sie nicht, dass wir das Projekt mit Nikola erst im September 2019 verkündet haben.