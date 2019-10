Irizar hat in den vergangenen Tagen auf der Rencontres Nationales du Transport Public in Nantes mit der 12 Meter langen ie tram einen lokal emissionsfreien Elektrobus ausgestellt. Fahrzeuge dieses Typs sind laut des spanischen Busbauers schon jetzt in Städten wie Amiens, Bayonne, Aix-en-Provence und Marseille in Betrieb. Flankiert wurde die ie tram mit Informationen zum Herstellungsverfahren der Batterien der Irizar-Busse.

"Frankreich ist für uns von strategischer Bedeutung. Dieses Jahr haben wir drei schlüsselfertige Schnellverkehrsprojekte mit interoperablen Schnellladestationen von 600 kW und intelligenten Ladegeräten in Bushangars in Amiens, Aix-en-Provence und der Communauté d'agglomération du Pays Basque angestoßen", erklärte Hector Olabegogeaskoetxea, Generaldirektor von Irizar e-mobility.

In Aix-en-Provence verkehren insgesamt 16 ie tram (12 Meter), die jeweils in vier Minuten per Pantograph an Schnellladestationen am Anfang und Ende jeder Linie und mittels intelligenter Ladung über Nacht in den Bushangars "aufgetankt" werden. Mit einem ähnlichen Konzept werden auch die 12 neuen ie tram (18 Meter) in der Communauté d'agglomération du Pays Basque betrieben. In Amiens fahren insgesamt gar 43 ie tram – ab vier Uhr früh bis Mitternacht im 8- bis 10-Minuten-Takt. Dort werden die Elektrobusse mit sechs Pantographen-Stationen an verschiedenen Orten in der Stadt und über 43 intelligente Ladegeräte in den Bushangars mit elektrischer Energie versorgt. Laut Irizar ist überall dort, wo Fahrzeuge des Busbauers betrieben werden, auch ein zugelassener Serviceanbieter für den Kundendienst stationiert.