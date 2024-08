Interview mit Milence-CEO Anja van Niersen Erste Ladeparks in Deutschland eröffnen

Milence – ein Joint Venture von Daimler Truck, Traton und Volvo – plant, in Europa mindestens 1.700 Ladepunkte für schwere E-Lkw aufzubauen. Ende August und Ende Oktober gehen die ersten Ladeparks in Deutschland in Betrieb.

Am 7. Dezember 2023 wurde der erste Ladepark des Milence-Netzes eröffnet. Wie lautet Ihre Bilanz nach rund acht Monaten?

Anja van Niersen: Die erste Einschätzung nach dem ersten Betriebsmonat war, dass die Auslastung unsere Erwartung übertroffen hat, was uns nach nur sechs Monaten Betrieb zu einer Erweiterung des Ladeparks veranlasste. Zu den Expansionsplänen gehört der Bau von vier neuen Ladestationen und einem Battery Energy Storage System in Venlo. Darüber hinaus haben wir zwei weitere Ladeparks eröffnet, einen in der Nähe von Rouen in Frankreich mit vier Ladepunkten und einen weiteren in Antwerpen in Belgien mit 20 Ladepunkten.

Foto: Milence "Die Auslastung hat unsere Erwartung übertroffen." Milence-CEO Anja van Niersen über den ersten Ladepark in Venlo

Wie ist das Feedback der Kunden?

Dutzende von meist internationalen Kunden nutzen unsere verschiedenen Standorte, wobei einige von ihnen täglich für Ladevorgänge mit mehreren Lkw auf sie zurückgreifen. Das Feedback ist im Allgemeinen sehr positiv, sowohl was die Zuverlässigkeit der Ladeparks als auch den von Milence gebotenen Service betrifft. Für uns ist es sehr wichtig, ein starker Partner für unsere Kunden zu sein. Sie müssen sich voll und ganz darauf verlassen können, dass wir ihren Übergang zur Elektrifizierung so reibungslos und effizient wie möglich gestalten. Deshalb treiben wir die Entwicklung neuer Funktionen wie Reservierung, Direktzahlung und Megawatt-Charging voran. Auf diese Weise werden wir dem Kundenwunsch nach betrieblicher Effizienz gerecht.

Sind die Ladestationen ausgelastet?

Unser Ziel ist es, mindestens ein Jahr vor der prognostizierten Marktnachfrage zu bauen und betriebsbereit zu sein. Daher können wir aktuell noch nicht von einer vollen Auslastung sprechen. Aber wir sehen, dass unsere Kunden die Möglichkeit nutzen, verstärkt elektrisch zu laden. Nachhaltiger Straßentransport ist für viele von ihnen bereits Realität. Die betriebliche Effizienz, also keine Wartezeiten, ist in der derzeitigen Phase auch äußerst wichtig.

Wie lange dauert ein durchschnittlicher Ladevorgang für Schwerlast-Lkw an den Milence-Ladepunkten?

Die Ladezeit hängt stark von der Leistung des jeweiligen Ladegeräts und den Fähigkeiten eines Lkw ab. Sie kann zwischen 45 Minuten und sechs bis acht Stunden liegen, vor allem beim Laden über Nacht. Die Ladeparks von Milence sind mit der schnellsten Ladetechnologie ausgestattet, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Sie ermöglicht es, aktuell verfügbare Elektro-Lkw in weniger als einer Stunde zu laden.

Foto: Grafik: Florence Frieser, Quelle: Milence Das Ladenetz von Milence in Europa

Wie viel kostet eine Ladung?

Der Standard-Ladetarif von Milence beträgt bei Bezahlung über die Milence-App 0,399 Euro pro kWh ohne Mehrwertsteuer und Transaktionskosten. Dieser Ladetarif gilt für alle Länder, in denen Milence tätig ist. Für Kunden, die eine Karte eines E-Mobility Service Provider verwenden, legt der entsprechende Anbieter den Tarif und die Bedingungen fest, die vom Standard-Ladetarif von Milence abweichen können. Wir haben bereits mehrere Vereinbarungen mit E-Mobilitätsdienstleistern unterzeichnet und es kommen ständig neue hinzu, um sicherzustellen, dass alle Lkw an einem Standort von Milence laden können.

Inwieweit nehmen die Joint Venture-Partner Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group Einfluss?

Milence wurde als Joint Venture von den drei Gesellschaftern mit einem klaren Bekenntnis zur Elektrifizierung und zum nachhaltigen Straßengüterverkehr in Europa gegründet. Aber Milence agiert als eigenständiges Unternehmen. Alle unsere Ladeparks stehen allen Lkw offen, unabhängig von der Marke. Das bedeutet auch, dass Milence eng mit allen Lkw-Herstellern zusammenarbeitet, um neue Ladetechnologien zu testen und die Elektrifizierung voranzutreiben. Diese Art der Zusammenarbeit ist nicht neu. Ähnliche Kooperationen gibt es beispielsweise in der Pkw-Branche.

Was steht in diesem Jahr noch an, auch im Hinblick auf die IAA Transportation?

Wir treiben die Entwicklung unseres Netzwerks mit voller Kraft voran. Mehr als zwölf Ladeparks befinden sich gerade in mehreren europäischen Märkten im Bau. Weitere sollen bis Ende dieses Jahres eröffnet werden. Wir freuen uns darauf, an der diesjährigen IAA Transportation teilzunehmen und unsere neue Megawatt-Ladelösung zu präsentieren sowie über den Ausbau unseres Netzwerks zu informieren. Für uns ist es sehr wichtig, die Ladeparks, die wir entwickeln, so schnell wie möglich anzukündigen. Damit helfen wir unseren Kunden, vorausschauend zu planen. Außerdem erfahren sie, welche Strecken zu den ersten Routen gehören, die elektrifiziert werden.

Milence hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 mindestens 1.700 Ladepunkte aufzubauen. Wie viele gibt es bereits in Europa?

Bis 2027 wollen wir mindestens 1.700 Ladepunkte in Europa installieren und betreiben. Das entspricht etwa 300 bis 400 Ladeparks. Einen Großteil davon werden wir voraussichtlich in Deutschland errichten, da das Land unser Hauptmarkt ist und zu den wichtigsten Märkten in Europa gehört, wenn es um den Straßengütertransport geht. Aktuell entwickeln wir drei Ladeparks in Deutschland und in den kommenden Wochen und Monaten werden wir weitere ankündigen. Der erste Ladepark in Deutschland wird Ende August 2024 eröffnet, der zweite Ende Oktober 2024.

Das Unternehmen

Milence wurde im Juli 2022 als Joint Venture von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group gegründet, agiert aber als eigenständiges Unternehmen.

CEO: Anja van Niersen

Sitz in Amsterdam

Der erste Ladepark in Deutschland in Vockerode (Sachsen-Anhalt) eröffnet Ende August/Anfang September. Der zweite in der Nähe des Hermsdorfer Kreuz (Thüringen) Ende Oktober.

Die Ladeparks sind für alle Lkw, unabhängig der Marke.

Milence hat gemeinsam mit dem Energietechnikunternehmen Power Electronics ein neues Megawatt Charging System (MCS) mit einer Ladeleistung von 1.100 Kilowatt entwickelt. MCS verkürzt die Ladezeiten um rund 90 Prozent. Die Batterien sollen in rund 30 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent geladen sein.

Messestand auf der IAA Transportation 2024: Halle 12/C37

