Der Branchenverband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie (VAK) läd Fahrzeughersteller und Zulieferer für die Teilnahme am VAK-Innovationspreis. Die Gewinner werden am 30. Mai 2022 auf der internationalen Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall und Rohstoffwirtschaft (IFAT) in München geehrt.

Prestigepreis für die Branchengrößen

Der VAK-Innovationspreis wird nach Angaben des Verbands mittlerweile zum dritten Mal verliehen. Verliehen wird der prestigeträchtige Preis in der Kategorien Fahrzeug / Geräte sowie in der Kategorie Baugruppen/Komponenten/Steuertechnik. An der jurybasierten Ausschreibung können laut VAK Mitgliedsunternehmen, die auch Aussteller auf der IFAT 2022 sind. Hierzu zählen Unternehmen aus den Branchensegmenten Abfallsammelfahrzeuge, Absetz- und Abrollkipper, Behälter und Kräne, Aggregate- und Teilelieferanten, sowie Hersteller von Reinigungsgeräten, Kehr- und Winterdienstfahrzeugen. Die Bewerbung läuft noch bis zum 15. April 2022.

Mitglieder des VAK

Die Mitgliedsunternehmen des VAK e.V. entwickeln und fertigen innovative, energieeffiziente, ressourcenschonende Arbeitsgeräte und Kommunalfahrzeuge. Der 1956 gegründete Verband der Arbeitsgeräte- und Kommunalfahrzeug-Industrie e.V. (VAK) bietet für rund 100 Unternehmen laut eine Plattform zur Gestaltung von gesellschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Zusammenarbeit des VAK mit Industrie- und Anwenderverbänden und die aktive Beteiligung in fachspezifischen und Normen-Ausschüssen gewährleisten nach Verbandsangaben fortschrittliche branchengerechte Definitionen und Formulierungen von Normen und Bestimmungen. Geschäftsführerin des VAK ist Anna Breimer, VAK-Präsident ist Oliver Dippold, Leiter Vertrieb Region Südwest bei der F. X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik.

Weitere Informationen zum VAK Innovationspreis 2022 finden Sie hier: